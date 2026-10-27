В Волгоградской области несовершеннолетние стали чаще болеть ОРВИ





Губернатор Андрей Бочаров на недавнем оперативном совещании обсудил санитарно-эпидемиологическую ситуацию.

По словам главы региона, обстановка в целом стабильная. Однако среди школьников зафиксирован рост заболеваемости, но общий уровень по области остается ниже эпидемического порога.



Бочаров отметил, что взрывного роста удается избежать благодаря нескольким факторам.

«Меры по профилактике простудных заболеваний и гриппа, включая регулярную вакцинацию, а также благоприятные погодные условия этой осени, помогают сдерживать рост санитарно-эпидемиологических показателей, - заявил губернатор. - Вакцинацией уже охвачено около 500 тысяч человек, что составляет почти половину от запланированного. Работа по созданию коллективного иммунитета идет активно».



Бочаров поручил завершить вакцинацию в установленные сроки, достигнув плановых показателей. Также он потребовал усилить контроль за санитарно-эпидемиологической ситуацией в образовательных и социальных учреждениях. Кроме того, необходимо обеспечить постоянное пополнение запасов антивирусных и других лекарств для лечения гриппа и острых респираторных инфекций, а также средств индивидуальной защиты в медицинских учреждениях и аптеках.