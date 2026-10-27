Главное

Энергетика будущего: АО «ВОЭ» формирует кадровый резерв и популяризирует энергосбережение на форуме «Пром-Энерго-Волга 2026» Война против правды? «Новые фермеры» в Волгограде проиграли суд с журналистами Разрешения на льготную парковку начали выдавать в Волгограде: условия и где оформить Законопроект КПРФ о переименовании Волгограда в Сталинград поступил в Госдуму Андрей Бочаров дал старт новой четырехполосной дороге под Волгоградом

Актуально

«Огонь плывет по городу, где всё – память»: как в Волгограде открывали мемориальный комплекс на Мамаевом кургане

Тайна убитой затворницы: соседи рассказали на ТВ историю найденной в холодильнике волжанки

«Сами вы, наверное, и мухи никогда не обидели»: как сложилась судьба легендарного маршала Василевского

Федеральные новости

Федеральные новости
 Воронеж приходит в себя после теракта ВСУ: есть погибшие
Минувшая ночь выдалась крайне сложной для жителей Воронежа. Силы ПВО, как сообщает губернатор Воронежской области Александр Гусев, по региону нейтрализовали 113 беспилотников. В самом Воронеже сбито более 70...
Федеральные новости
 Минтруд предложил разрешить получать пенсию через «Макс»
Минтруд подготовил проект постановления, разрешающий предъявлять QR-код из цифрового удостоверения в мессенджере «Макс» в отделениях «Почты России» при получении пенсии. Об этом 24 октября сообщил РИА Новости доцент кафедры...
Общество

В Волгоградской области несовершеннолетние стали чаще болеть ОРВИ

Общество 27.10.2026 06:27
0
27.10.2026 06:27


Губернатор Андрей Бочаров на недавнем оперативном совещании обсудил санитарно-эпидемиологическую ситуацию.

По словам главы региона, обстановка в целом стабильная. Однако среди школьников зафиксирован рост заболеваемости, но общий уровень по области остается ниже эпидемического порога.

Бочаров отметил, что взрывного роста удается избежать благодаря нескольким факторам.

«Меры по профилактике простудных заболеваний и гриппа, включая регулярную вакцинацию, а также благоприятные погодные условия этой осени, помогают сдерживать рост санитарно-эпидемиологических показателей, - заявил губернатор. - Вакцинацией уже охвачено около 500 тысяч человек, что составляет почти половину от запланированного. Работа по созданию коллективного иммунитета идет активно».

Бочаров поручил завершить вакцинацию в установленные сроки, достигнув плановых показателей. Также он потребовал усилить контроль за санитарно-эпидемиологической ситуацией в образовательных и социальных учреждениях. Кроме того, необходимо обеспечить постоянное пополнение запасов антивирусных и других лекарств для лечения гриппа и острых респираторных инфекций, а также средств индивидуальной защиты в медицинских учреждениях и аптеках.

 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
27.10.2026 07:20
Общество 27.10.2026 07:20
Комментарии

0
Далее
Общество
27.10.2026 06:43
Общество 27.10.2026 06:43
Комментарии

0
Далее
Общество
27.10.2026 06:27
Общество 27.10.2026 06:27
Комментарии

0
Далее
Общество
27.10.2026 06:11
Общество 27.10.2026 06:11
Комментарии

0
Далее
Общество
27.10.2026 05:56
Общество 27.10.2026 05:56
Комментарии

0
Далее
Общество
26.10.2026 21:58
Общество 26.10.2026 21:58
Комментарии

0
Далее
Общество
26.10.2026 21:29
Общество 26.10.2026 21:29
Комментарии

0
Далее
Общество
26.10.2026 21:03
Общество 26.10.2026 21:03
Комментарии

0
Далее
Общество
26.10.2026 20:26
Общество 26.10.2026 20:26
Комментарии

0
Далее
Общество
26.10.2026 19:16
Общество 26.10.2026 19:16
Комментарии

0
Далее
Общество
26.10.2026 18:00
Общество 26.10.2026 18:00
Комментарии

0
Далее
Общество
26.10.2026 17:44
Общество 26.10.2026 17:44
Комментарии

0
Далее
Общество
26.10.2026 17:18
Общество 26.10.2026 17:18
Комментарии

0
Далее
Общество
26.10.2026 16:59
Общество 26.10.2026 16:59
Комментарии

0
Далее
Общество
26.10.2026 16:53
Общество 26.10.2026 16:53
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

07:33
Волгоградские динамовки привезли из Ростова-на-Дону 26 медалейСмотреть фотографии
07:20
Волгоградским абитуриентам сообщили об увеличении бюджетных мест по ряду специальностейСмотреть фотографии
06:58
Варвара Чеботарёва – серебряный призёр чемпионата России по боксуСмотреть фотографии
06:43
Резко холодает: волгоградцев ждут морозы до -7Смотреть фотографии
06:27
В Волгоградской области несовершеннолетние стали чаще болеть ОРВИСмотреть фотографии
06:11
Жителя Волгограда ждёт суд за ложное сообщение о готовящемся взрывеСмотреть фотографии
05:56
В Волгограде за неделю родилось 114 малышейСмотреть фотографии
21:58
Охотничье полнолуние засняли волгоградцы 26 октябряСмотреть фотографии
21:29
Расписание 4 пригородных поездов изменится в Волгоградской области с конца октябряСмотреть фотографии
21:03
Медики спасли 58-летнего волгоградца от инсульта через прокол в рукеСмотреть фотографии
20:26
Волгоградцы добились запрета на продажу с маркетплейса лекарства «от всего»Смотреть фотографии
20:02
В Волгограде спецоборудование спасло двоих человек на пожареСмотреть фотографии
19:31
Банкротство АО «Приволжтрансстрой» признано законнымСмотреть фотографии
19:16
«Главное, не переставать любить людей»: награжденная Путиным медсестра – о правилах работы, выгорании и молодом поколении медиковСмотреть фотографии
18:00
Аэропорт Волгограда перешел на осенне-зимнее расписаниеСмотреть фотографии
17:44
В Волгограде задерживаются вечерние авиарейсы сообщением с Москвой и Санкт-ПетербургомСмотреть фотографии
17:18
В трех поселках Волгоградской области завершают капремонт водопроводных сетейСмотреть фотографии
16:59
Эффектная брюнетка возглавила молодёжный комитет в администрации ВолжскогоСмотреть фотографии
16:53
На дорогах Волгоградской области установили новые детекторы и 77 камерСмотреть фотографии
16:53
Экс-депутат Волгоградской облдумы выплатил 164,8 млн за коррупциюСмотреть фотографии
16:30
Под Волгоградом поместили в СИЗО лихача, сбившего инспектора ДПССмотреть фотографииCмотреть видео
15:51
В Средней Ахтубе чиновников через суд заставили заметить гнилые трубы на ул. ЧерниговскойСмотреть фотографии
15:26
Билайн оценил интернет-активность пассажиров аэропорта Волгограда этим летомСмотреть фотографии
15:03
В Волгограде консервацию фонтанов отдадут на аутсорсинг за 5,9 млн рублейСмотреть фотографии
14:53
Убитый фазан обошелся жителю Волгоградской области в 14 тысячСмотреть фотографии
14:23
Клещи перед зимней спячкой покусали за неделю 7 волгоградцевСмотреть фотографии
14:21
«Сады Придонья» инвестировали 20 млн рублей на развитие дзюдо в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:14
Волгоградские учёные создали препарат от диабета второго типа и ожиренияСмотреть фотографии
13:30
Два туриста из Ростовской области сорвались со скалы в Адыгее, один погибСмотреть фотографии
13:06
Главу поселения на Кубани наказали за дробление госконтрактовСмотреть фотографии
 