Волгоградца, пустившего пулю в лоб приятелю, суд отправил в СИЗО





В Волгограде 30 сентября заключили под стражу 38-летнего местного жителя, убившего в минувшие выходные своего знакомого выстрелом в лоб. Ворошиловский районный суд отправил волгоградца в СИЗО сроком до 28 ноября текущего года.

Напомним, что застреленным 40-летний житель Волгограда был обнаружен 27 сентября на территории частного домовладения. По горячим следам правоохранители задержали подозреваемого в убийстве. Мужчина подозревается следствием по ч. 1 ст. 105 – убийство. Также уголовное дело расследуется по ч. 1 ст. 222 УК РФ – незаконные приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия.

По версии следствия, в ходе совместного застолья 38-летний мужчина взял пистолет своего приятеля и начал им пугать последнего. В какой-то момент прозвучал выстрел – от ранения в голову 40-летний мужчина скончался на месте.