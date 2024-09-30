Расследования

Волгоградца, пустившего пулю в лоб приятелю, суд отправил в СИЗО

Расследования 30.09.2024 19:17
0
30.09.2024 19:17


В Волгограде 30 сентября заключили под стражу 38-летнего местного жителя, убившего в минувшие выходные своего знакомого выстрелом в лоб. Ворошиловский районный суд отправил волгоградца в СИЗО сроком до 28 ноября текущего года. 

Напомним, что застреленным 40-летний житель Волгограда был обнаружен 27 сентября на территории частного домовладения. По горячим следам правоохранители задержали  подозреваемого в убийстве. Мужчина подозревается следствием по ч. 1 ст. 105  – убийство. Также уголовное дело расследуется по ч. 1 ст. 222 УК РФ – незаконные приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия.

По версии следствия, в ходе совместного застолья 38-летний мужчина взял пистолет своего приятеля и начал им пугать последнего. В какой-то момент прозвучал выстрел – от ранения в голову 40-летний мужчина скончался на месте. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
30.09.2024 17:14
Расследования 30.09.2024 17:14
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.09.2024 14:15
Расследования 30.09.2024 14:15
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.09.2024 14:15
Расследования 30.09.2024 14:15
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.09.2024 10:53
Расследования 30.09.2024 10:53
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.09.2024 10:01
Расследования 29.09.2024 10:01
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.09.2024 13:36
Расследования 28.09.2024 13:36
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.09.2024 11:02
Расследования 28.09.2024 11:02
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.09.2024 16:35
Расследования 27.09.2024 16:35
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.09.2024 15:42
Расследования 27.09.2024 15:42
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.09.2024 11:39
Расследования 27.09.2024 11:39
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.09.2024 09:50
Расследования 27.09.2024 09:50
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.09.2024 19:30
Расследования 26.09.2024 19:30
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.09.2024 18:07
Расследования 26.09.2024 18:07
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.09.2024 15:23
Расследования 26.09.2024 15:23
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.09.2024 12:25
Расследования 26.09.2024 12:25
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:10
Регион в огне: в районах Волгоградской области борются с пожарамиСмотреть фотографииCмотреть видео
19:52
Лишь 5 из 100 жителей Волгоградской области не пользуются интернетомСмотреть фотографии
19:29
ГУ МЧС заявило о локализации пожара на острове СарпинскомСмотреть фотографии
19:17
Волгоградца, пустившего пулю в лоб приятелю, суд отправил в СИЗОСмотреть фотографии
18:49
Все силы волгоградского МЧС бросили на тушение ландшафтных пожаровСмотреть фотографииCмотреть видео
18:02
В федеральный розыск объявили обманувшего 12 гардеробщиц волгоградцаСмотреть фотографии
17:54
Волгоградцы делятся зловещими фото с дымом от пожара на острове СарпинскомСмотреть фотографии
17:34
«АРКОНТ» открыл в Волгограде новый автосалон легендарного бренда автомобилейСмотреть фотографии
17:27
В Волгограде шквалистый ветер роняет деревья на иномарки и людейСмотреть фотографии
17:14
Директор аквапарка Газарян надеялся откупиться от следствияСмотреть фотографии
16:34
В Волгограде временный дом для «хвостиков» готовят к холодамСмотреть фотографии
16:02
Т2 запустила игру с гарантированными призами на виртуальных витринах салонов связиСмотреть фотографии
15:41
Жители Волгоградской области нашли на природе еще 6 клещейСмотреть фотографии
15:34
В Волгограде локализован крупный пожар у посёлка ВерхнезареченскийСмотреть фотографии
14:37
На острове Сарпинский в Волгограде горят дачиСмотреть фотографии
14:29
В Волгограде стена огня подошла к домам в посёлке ВерхнезареченскийСмотреть фотографииCмотреть видео
14:28
Это какой-то апокалипсис! Волгоград захлебнулся в пыли и гари от пожаровСмотреть фотографии
14:15
Бастрыкин поручил разобраться, как 8 детей участника СВО очутились на острове в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:15
Под Волгоградом директора стройфирмы уличили в расхищении бюджетных средствСмотреть фотографии
14:15
Родители школьников нацелились на столичное образованиеСмотреть фотографии
14:13
Центр Волгограда стал небезопасен для хулиганов на тонированных автоСмотреть фотографииCмотреть видео
13:50
Ну могут же! Сквер в честь новых регионов в Волгограде показали с высотыСмотреть фотографииCмотреть видео
13:04
Путин подписал указ об осеннем призыве в армию с 1 октябряСмотреть фотографии
12:56
Под Волгоградом у хутора Черкесовского горит 4 га степиСмотреть фотографииCмотреть видео
12:48
В московском метро бугай напал с ножом на волгоградца: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
12:34
Прокуратура рассказала подробности о погибших в ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:24
В Волгоградской области вырос интерес к санаторному отдыхуСмотреть фотографии
12:22
Волгоград занял 71-е место в рейтинге зарплат среди 100 городовСмотреть фотографии
12:04
В Волгоградской области 25-летний мужчина жестоко избил прохожегоСмотреть фотографии
11:58
Волгоградцев предупредили о масштабной учебной тревоге 2 октябряСмотреть фотографии
 