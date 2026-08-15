В Волгоградской области объявлена ракетная опасность 15 августа





В Волгоградской области 15 августа объявлена ракетная опасность. Как сообщает ИА «Высота 102», спецрежим введен в регионе в 02:21 мск. Жителям региона рекомендуется соблюдать меры личной безопасности и спуститься в укрытия.

В числе первостепенных задач на время действия угрозы удара ВСУ ракетами – обезопасить жилища. Необходимо отключить газ, воду, электричество. Далее нужно проследовать в ближайшее укрытие или ближайшее заглубленное помещение – подвал, погреб, подземный паркинг, метрополитен и т.п.

– Возьмите с собой документы, питьевую воду, теплую одежду и необходимые лекарства. Избегайте открытой местности. Не подходите к окнам. Не пользуйтесь лифтом. Находитесь в укрытии до отмены ракетной опасности, – рекомендуют волгоградцам в экстренных служба

Изображение создано при помощи ИИ