В Волгограде задержали мужчину, случайно застрелившего приятеля





В Волгограде следователи за сутки смогли найти и арестовать мужчину, причастного к убийству 40-летнего приятеля. Как сообщает ИА «Высота 102», 27 сентября подозреваемый, находясь в алкогольном опьянении, выхватил у друга пистолет и случайно выстрелил товарищу в лоб. Бездыханное тело погибшего обнаружили лишь на следующий день.

- Накануне 38-летний злоумышленник распивал спиртные напитки в компании своих знакомых по месту жительства одного из них. В какой-то момент фигурант взял пистолет, нелегально находившийся у потерпевшего, и начал пугать им незаконного владельца огнестрельного оружия. В этот момент произошёл выстрел. Пуля попала в голову мужчины. От полученного ранения он скончался на месте происшествия, - рассказали журналистам в пресс-службе СУ СК России по Волгоградской области.

Отметим, скорую своему другу мужчина даже не попытался вызвать, поспешив покинуть место происшествия, однако по горячим следам был задержан правоохранительными органами. В настоящее время обвиняемый взят под стражу и полностью признал вину. Следствие ходатайствует об его аресте. Продолжается сбор доказательной базы и изучение обстоятельств произошедшего.

Фото из архива ИА «Высота 102»