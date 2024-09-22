Спорт

Регбисты «Ротора» закончили сезон на последнем месте

Спорт 22.09.2024 19:06
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22.09.2024 19:06


Регбисты волгоградского «Ротора» накануне, 21 сентября, на домашнем стадионе «Нефтяник» завершили сезон в 2024 году, потерпев восьмое поражение подряд в Высшей лиге. Сине-голубые уступили «Балтийскому Шторму» из Калининграда в результативном поединке со счетом 43:57, сообщает V102.RU.
Волгоградский клуб не смог решить задачу по выходу в плей-офф, а за семь ранее проведенных встреч подопечные Георгия Веливанова завоевали всего два бонусных балла. При этом балтийцы, напротив, идут в лидирующей группе при одном поражении, что позволило им считаться фаворитами вчерашнего противостояния. Но волгоградцы имели большое желание порадовать своих болельщиков в заключительной игре чемпионата.
Счет в матче открыли гости в первой же атаке. Хозяева затем заработали штрафной, который не реализовал Эдуард Брык. Своевременно для себя калининградская команда осталась в большинстве после показанной желтой карточки игроку «Ротора» Юрию Лобанову. «Шторм» воспользовался численным преимуществом, записав на свой счет три попытки кряду. Балтийский коллектив убежал в большой отрыв и заметно увеличил шансы на очередную викторию. До перерыва волгоградские регбисты сократили отставание после двух заносов и прорыва в зачетную зону. По итогам первого тайма калининградцы лидировали — 33:12.
Во второй половине хозяева при мощной поддержке родных трибун продолжали навязывать равную борьбу одному из лидеров турнира. Игрок волгоградского клуба Роман Завьялов оформил хет-трик, а Эдуард Брык заработал результативные баллы за три реализации. Сине-голубым удалось вырваться вперед — 43:38. Однако концовка осталась за гостями, которые не только догнали соперников, но и совершили решающий рывок на пути к волевой виктории. Балтийцы в финале встречи организовали две попытки и победили в событийном матче со счетом 57:43.
Таким образом, «Ротор» завершил сезон 23-24 в Высшей лиге на последнем, девятом месте, что не может обрадовать преданных поклонников волгоградского клуба. При этом в заключительном поединке чемпионата сине-голубым все же удалось продемонстрировать яркую атакующую игру, которая запомнится болельщикам «Ротора», за исключением итогового результата, надолго.
Фото: Федерация регби Волгоградской области vk.com (архив)

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