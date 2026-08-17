Щербаков взял бронзу ЧЕ – и сразу два рекорда

В Париже на чемпионате Европы по водным видам спорта волгоградский пловец Михаил Щербаков стал третьим на дистанции 200 метров комплексным плаванием. В 18 лет он проплыл дистанцию за 1.56,16 – и этим временем установил сразу два рекорда: юношеский мировой и рекорд России.

Финал пришёлся на последний день турнира, когда силы уже на исходе, а нервы натянуты до предела. И именно в такой обстановке Щербаков не дрогнул: спокойно вышел на дорожку и сделал своё. Результат – бронза плюс два рекорда. Для молодого спортсмена это серьёзный шаг вперёд, а для Волгограда – повод гордиться своим пловцом.

Теперь главное – не растерять этот настрой и спокойно двигаться дальше.

Александр Веселовский

Фото: ФВВСР