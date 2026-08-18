



В Невинномысске на базе спортивно-культурного комплекса «Олимп» завершились Всероссийские соревнования по боксу памяти заслуженного тренера СССР Алексея Андреевича Дементьева и заслуженного мастера спорта СССР, чемпиона мира Юрия Васильевича Александрова. Турнир, собравший порядка 120 юниоров и юниорок 17–18 лет из 25 регионов страны, по праву считается одним из ключевых стартов сезона в этой возрастной категории: его статус мастерского даёт победителям реальную возможность выполнить норматив для присвоения спортивного звания «Мастер спорта России».

Для волгоградских любителей бокса главным итогом турнира стало выступление Дарьи Мелехиной. Спортсменка общества «Динамо», представлявшая Волгоградскую область в весовой категории до 60 кг, завоевала серебряную награду. На пути к медали Мелехина провела два поединка – против соперниц из Запорожья и Адыгеи. В каждом из боёв прослеживалась не просто готовность биться до конца, а умение грамотно выстраивать рисунок поединка: держать дистанцию, не растрачивать силы на бесплодные атаки и использовать ошибки соперниц.

Такой подход отсылает к лучшим традициям отечественной школы бокса, где победа – это не только физическая мощь, но и тактическое мышление. В этом смысле сам формат турнира – память о Дементьеве и Александрове – задаёт особую планку: здесь ценят не только результат, но и то, как он добыт. И в этом контексте серебро Мелехиной читается как зрелое выступление на высоком уровне конкуренции.

Стоит отметить и институциональный аспект: принадлежность Дарьи к обществу «Динамо» подчёркивает преемственность традиций, в которых дисциплина, системный подход и работа над техникой ставятся во главу угла. Для самой спортсменки завоёванная медаль – это не только признание, но и новые возможности для участия в национальных проектах и попадания в расширенные списки сборных.

Александр Веселовский

Фото: пресс-служба «Динамо» Волгоград