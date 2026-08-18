Главное

Юрий Седов освобождён от должности замгубернатора Волгоградской области В Волгограде внедрят резидентские парковочные разрешения: сколько стоит и кто сможет воспользоваться В Волгограде скончался омбудсмен Герой России Валерий Ростовщиков Силовики под Волгоградом искали пособников ВСУ и места сборки беспилотников Волгоградцам рассказали о новых направлениях магистратуры в ВолГУ

Актуально

«Буду вынужден писать президенту»: участник СВО требует защитить земли под Волгоградом от «новых фермеров»

«Хочу знать, кто убил моего Артура»: волжанка требует разобраться в загадочной гибели сына-бизнесмена

Беспредел как в 90-х: в Волгограде известный профессор пожаловался на месть УК после бунта собственников

Федеральные новости

Федеральные новости
 «Присылайте. Я найду им применение»: командир взвода БпЛА призвал власти отправлять на СВО нарушителей
В редакцию ИА «Живая Кубань» обратился военнослужащий с позывным Георг, командир взвода беспилотных летательных аппаратов. Он записал видеообращение к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву, в котором выступил с нестандартной инициативой....
Федеральные новости
 В Таганрогском заливе зафиксировано двукратное превышение ПДК ртути
По итогам наблюдений за 2025 год специалисты выявили превышение допустимой концентрации ртути в водах Таганрогского залива. Как сообщает Привет-Ростов, данные опубликованы в «Экологическом вестнике Дона». Среднее содержание ртути в...
Спорт

Дарья Мелехина завоевала серебро всероссийских соревнований по боксу в Невинномысске

Спорт 18.08.2026 09:14
0
18.08.2026 09:14


В Невинномысске на базе спортивно-культурного комплекса «Олимп» завершились Всероссийские соревнования по боксу памяти заслуженного тренера СССР Алексея Андреевича Дементьева и заслуженного мастера спорта СССР, чемпиона мира Юрия Васильевича Александрова. Турнир, собравший порядка 120 юниоров и юниорок 17–18 лет из 25 регионов страны, по праву считается одним из ключевых стартов сезона в этой возрастной категории: его статус мастерского даёт победителям реальную возможность выполнить норматив для присвоения спортивного звания «Мастер спорта России».

Для волгоградских любителей бокса главным итогом турнира стало выступление Дарьи Мелехиной. Спортсменка общества «Динамо», представлявшая Волгоградскую область в весовой категории до 60 кг, завоевала серебряную награду. На пути к медали Мелехина провела два поединка – против соперниц из Запорожья и Адыгеи. В каждом из боёв прослеживалась не просто готовность биться до конца, а умение грамотно выстраивать рисунок поединка: держать дистанцию, не растрачивать силы на бесплодные атаки и использовать ошибки соперниц.

Такой подход отсылает к лучшим традициям отечественной школы бокса, где победа – это не только физическая мощь, но и тактическое мышление. В этом смысле сам формат турнира – память о Дементьеве и Александрове – задаёт особую планку: здесь ценят не только результат, но и то, как он добыт. И в этом контексте серебро Мелехиной читается как зрелое выступление на высоком уровне конкуренции.

Стоит отметить и институциональный аспект: принадлежность Дарьи к обществу «Динамо» подчёркивает преемственность традиций, в которых дисциплина, системный подход и работа над техникой ставятся во главу угла. Для самой спортсменки завоёванная медаль – это не только признание, но и новые возможности для участия в национальных проектах и попадания в расширенные списки сборных.

Александр Веселовский

Фото: пресс-служба «Динамо» Волгоград

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
18.08.2026 09:14
Спорт 18.08.2026 09:14
Комментарии

0
Далее
Спорт
18.08.2026 07:35
Спорт 18.08.2026 07:35
Комментарии

0
Далее
Спорт
17.08.2026 08:58
Спорт 17.08.2026 08:58
Комментарии

0
Далее
Спорт
17.08.2026 07:37
Спорт 17.08.2026 07:37
Комментарии

0
Далее
Спорт
16.08.2026 15:46
Спорт 16.08.2026 15:46
Комментарии

0
Далее
Спорт
16.08.2026 11:21
Спорт 16.08.2026 11:21
Комментарии

0
Далее
Спорт
15.08.2026 20:20
Спорт 15.08.2026 20:20
Комментарии

0
Далее
Спорт
15.08.2026 16:30
Спорт 15.08.2026 16:30
Комментарии

0
Далее
Спорт
15.08.2026 13:40
Спорт 15.08.2026 13:40
Комментарии

0
Далее
Спорт
15.08.2026 08:04
Спорт 15.08.2026 08:04
Комментарии

0
Далее
Спорт
14.08.2026 21:45
Спорт 14.08.2026 21:45
Комментарии

0
Далее
Спорт
14.08.2026 21:14
Спорт 14.08.2026 21:14
Комментарии

0
Далее
Спорт
14.08.2026 20:33
Спорт 14.08.2026 20:33
Комментарии

0
Далее
Спорт
14.08.2026 07:58
Спорт 14.08.2026 07:58
Комментарии

0
Далее
Спорт
13.08.2026 13:28
Спорт 13.08.2026 13:28
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:16
В Волгограде оцифруют вынесение штрафов за парковку на зелёных зонахСмотреть фотографии
14:13
На Ахтубе спасли волгоградца, выпавшего из лодкиСмотреть фотографии
13:20
В Волгограде обжаловано решение о прекращении уголовного дела экс-главы ГИБДД СтепановаСмотреть фотографии
12:45
В Волгоградской области увеличили выпуск молоди осетра и стерлядиСмотреть фотографии
12:36
Коммунальщики спасли от проседания дорогу у элитного ЖК в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
12:02
«Ни поспать, ни отдохнуть»: низкочастотный гул оставил без сна жителей ВолжскогоСмотреть фотографии
12:01
На фестивале #ТриЧетыре представят 10 соревновательных направленийСмотреть фотографии
11:48
В Волгограде 20 августа прощаются с региональным омбудсменом Валерием РостовщиковымСмотреть фотографии
11:45
«Сады Придонья» поддержали Всероссийский марафон Ultra 100Смотреть фотографии
10:59
В Волгограде админ «Острова Свободы» Серенко предстанет перед судом 18 августаСмотреть фотографии
10:47
В Алексеевском районе отремонтировали 7 км дороги по нацпроектуСмотреть фотографии
10:36
Волгоградский суд запретил интернет-продажу писания «Свидетелей Иеговы»*Смотреть фотографии
10:09
«Присылайте. Я найду им применение»: командир взвода БпЛА призвал власти отправлять на СВО нарушителейСмотреть фотографии
10:08
На севере Волгограда ограничат движение через железнодорожный переездСмотреть фотографии
10:00
В Таганрогском заливе зафиксировано двукратное превышение ПДК ртутиСмотреть фотографии
09:53
Волгоградские полицейские задержали в Саратове очередного пособника аферистовСмотреть фотографииCмотреть видео
09:45
Под Волгоградом отец застрелил сына из-за раздела имуществаСмотреть фотографии
09:14
Дарья Мелехина завоевала серебро всероссийских соревнований по боксу в НевинномысскеСмотреть фотографии
08:49
Юрий Седов освобождён от должности замгубернатора Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:33
Атаку смертоносных БПЛА отразили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:00
Другие приоритеты: власти Волгограда передумали продлевать скоростной трамвайСмотреть фотографии
07:35
Непредсказуемый «Арсенал» против крепкого «Ротора» в битве равныхСмотреть фотографии
07:11
Волгоградцев предупредили о фейковых компенсациях на «Госуслугах»Смотреть фотографии
06:47
Военные пенсии в Волгоградской области проиндексируют с 1 октябряСмотреть фотографии
06:29
Жители Волгоградской области пережили 8-часовую угрозу атаки БПЛАСмотреть фотографии
06:14
В Волгограде ожидаются геомагнитные возмущения: прогноз на 18–19 августаСмотреть фотографии
21:43
В Волгоградской области вечером 17 августа объявлена беспилотная опасностьСмотреть фотографии
21:31
Волгоградцам предлагают отправить письмо на МКС или в АрктикуСмотреть фотографии
20:56
В Волгограде спасатели второй час тушат свалку в Дзержинском районеСмотреть фотографии
20:28
В аэропорту Волгограда задерживаются московские авиарейсыСмотреть фотографии
 