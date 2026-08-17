Волгоградский «Ротор» добыл одну из самых эмоциональных побед сезона, одолев в гостях ССКК «Кубань» со счётом 17:15. Матч, прошедший в условиях изнуряющей жары, превратился в тактическую дуэль, где решающими стали хладнокровие и характер.

Первый тайм остался за хозяевами. «Кубань», подпитываемая поддержкой родных трибун, с первых минут взяла инициативу в свои руки и к перерыву уверенно вела – 15:6. Краснодарцы действовали острее, дважды занесли попытки и, казалось, полностью контролировали ход встречи. «Ротор», не сумев навязать свой темп, держался только за счёт дисциплины и двух точных штрафных – этого хватило, чтобы не отпустить соперника слишком далеко.

Но после перерыва картина резко изменилась. Волгоградцы заметно прибавили в мощи и скорости. Они методично сокращали отставание, превратив концовку встречи в дуэль нервов и точности. Ключевым эпизодом матча стал штрафной удар Игоря Снисаренко на 79‑й минуте: он хладнокровно отправил мяч точно между штангами – и «Ротор» впервые в матче вышел вперёд.

У «Кубани» оставалась последняя возможность спасти матч, и хозяева пошли ва-банк, но в решающие секунды краснодарцам не хватило точности в передачах и хладнокровия в завершении – довести эпизод до попытки не удалось. Финальная сирена зафиксировала историческую для Волгограда победу в гостях.

ССКК «Кубань» (Краснодар) – «Ротор» (Волгоград) – 15:17 (15:6)

Краснодар, стадион «Труд».

ССКК «Кубань» (Краснодар): Аскаров, Умаров, Алексеев, Жуков, Иванов, Митин, Кузьминов, Суховий, Соловьёв, Комков, Акопян, Усманов, Карасюк, Бондаренко, Черемных.

Запасные: Татарко, Бирюков, Крутько, Салангин, Полтавский, Коробкин, Годунов, Чернышов.

«Ротор» (Волгоград): Костин, Тальянов, Бородин, Панькин, Захаров, Васильев, Шаповалов, Моторин, Калагин, Брык, Халматов, Снисаренко, Бояров, Колотов, Завьялов.

Запасные: Цехоня, Грибков, Лобанов, Андреев, Абдулмуслимов, Петров, Прокопов, Тельнов.

Эта победа не только подарила болельщикам повод для радости, но и серьёзно улучшила турнирные перспективы «Ротора». Команда вплотную приблизилась к ЦСКА и закрепилась на 4‑м месте, имея в активе 9 очков.

А уже 6 сентября сине-голубых ждёт новый выезд – на этот раз в Санкт‑Петербург. И если команда сумеет перенести в Северную столицу ту самую дисциплину и хладнокровие, которые решили исход матча в Краснодаре, у неё будут все шансы превратить характер в систему.

Александр Веселовский

Фото: «Ротор» / Регби Волгоград