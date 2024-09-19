В Волгограде арестован подполковник ФСИН России Михаил Терентьев





19 сентября в Волгограде взят под стражу замначальника регионального филиала ФКУ «ГЦИТОиС ФСИН России» Михаил Терентьев. Как сообщает ИА «Высота 102», подполковник внутренней службы обвиняется следователями в злоупотреблении должностными полномочиями.







- В начале апреля текущего года подозреваемый освободил двоих подчиненных сотрудников от исполнения возложенных на них должностных обязанностей и отправил их красить моторный катер, который формально принадлежал родственнику фигуранта, а в действительности находился в полном его распоряжении. На протяжении месяца работники выполняли просьбу заместителя начальника ФКУ, при этом продолжая получать заработную плату из бюджета, — рассказали журналистам в пресс-службе СУ СК России по Волгоградской области.

Также правоохранительными органами установлено, что сотрудниками федерального казённого учреждения по приказу замдиректора вносились ложные сведенья в табель учёта рабочего времени.





Примечательно, что на определённом этапе следственных действий Михаилу Терентьеву стало известно о расследовании, и он попытался замести следы. Для этого подполковник выставил злополучный катер на продажу.

Отметим, в настоящее время судно арестовано. Уголовное дело возбуждено благодаря информации, представленной правоохранителям сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области и собственной безопасности УФСИН России. Кроме того, СК России в настоящее время изучает и другие возможные эпизоды, связанные с незаконной деятельностью замдиректора ФКУ «ГЦИТОиС ФСИН России».

Фото и видео: СУ СК России по Волгоградской области

Материал подготовлен в рамках проекта «Общество без коррупции – основа сильного региона»