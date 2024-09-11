Транспорт

Пешеходам вход воспрещён: в Волгограде началась реконструкция тротуара на ул. Краснознаменской

Транспорт 11.09.2024 21:15
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11.09.2024 21:15


В Центральном районе Волгограда, в рамках обновления проезжей части ул. Краснознаменской, специалисты начали ремонт прилегающих к дороге тротуаров. Как сообщает ИА «Высота 102», работы уже идут на участке у Горсада.

- На улице Краснознаменской, в границах улиц Глубокоовражной и Чуйкова, ведутся работы по реконструкции: здесь обновится не только рельсошпальная решетка и дорожное полотно на проезжей части, но и тротуары, светофоры, зеленая зона – будут высажены новые деревья, в том числе хвойных пород, уложен газон, - рассказали журналистам в пресс-службе администрации Волгограда.


При этом, по словам очевидцев, обновление пешеходного пространства застало врасплох многих пешеходов, которые вынуждены были карабкаться по перекопанному тротуару. Как пояснили в муниципалитете, все неудобства носят временный характер. Во время ремонтных работ, горожане и гости областного центра могут воспользоваться альтернативными маршрутами.

- В период переустройства тротуарного покрытия пешеходы могут обойти данный участок по другой стороне улицы, на протяжении реконструируемого участка имеются три пешеходных перехода. Также имеется возможность прохода через парк и по крайней правой полосе проезжей части – она огорожена блоками, - добавили в мэрии.


При этом власти обещают, что непродолжительные неудобства позволят заметно преобразить бульварную часть ул. Краснознаменской. Помимо мощения новой тротуарной плиткой здесь будут высажены новые деревья и кустарники, а также проложен поливочный водопровод.

Отметим, завершиться комплексное обновление проезжей части и тротуаров на ул. Краснознаменской должно к 1 апреля 2025 года. На эти цели из бюджета были выделены 169 млн рублей. Работы синхронизированы с реализацией концессионного проекта, в рамках которого производится реконструкция проходящей здесь трамвайной линии.

Материал подготовлен в рамках проекта «Качественные дороги – новые возможности региона»

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