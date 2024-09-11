Расследования

В Волгограде двухэтажный автобус протаранил легковушку: видео

Расследования 11.09.2024 10:20
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11.09.2024 10:20


В Дзержинском районе Волгограда водитель двухэтажного автобуса Setra спровоцировал жесткое ДТП с иномаркой. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по Волгоградской области, столкновение произошло накануне ранним утром на пересечении улиц Исторической и 51-ой Гвардейской. 



По предварительным данным, 33-летний водитель автобуса выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора, после  чего на большой скорости столкнулся с легковым автомобилем Hyundai. От сильного удара легковушку вместе с автобусом отнесло на зеленую зону, сломав дорожные ограждения. 


В результате ДТП водитель Hyundai обратился за медицинской помощью. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. 

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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