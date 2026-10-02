Инфекционисты в Волгограде спасли жизнь 9-летней девочке, которая могла утратить способность глотать и дышать. Как сообщили в облздраве, ребенок с угрозой паралича дыхательной мускулатуры поступила в областную детскую больницу.

У маленькой пациентки была высокая температура, сильная слабость, которая привела к тому, что девочка уже не могла самостоятельно ходить, вставать и даже садиться. Родители ребенка рассказали, что болезнь развилась буквально за пару дней.

– Врачи диагностировали у ребенка острую воспалительную полинейропатию (острый вялый паралич) — состояние, которое требует немедленного обследования и лечения. Такие симптомы могут быть проявлением различных заболеваний, в том числе синдрома Гийена – Барре — редкого аутоиммунного заболевания периферической нервной системы, – рассказали в облздраве. – В основе этого синдрома лежит воспалительное поражение нервов, которое может развиваться после перенесенной инфекции.

Ребенка перевели в отделении реанимации и интенсивной терапии, где к лечению приступили врачи-инфекционисты и анестезиологи-реаниматологи. Проведенная терапия помогла стабилизировать состояние пациентки. После этого девочку перевели для дальнейшего лечения в детское инфекционное боксированное отделение №5. После этого потребовалась реабилитация для восстановления мышечного тонуса. На сегодняшний день девочка полностью восстановилась и вернулась к привычному образу жизни и учебе.

Фото из архива V102.RU