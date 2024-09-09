В Волгограде финишируют работы по ремонту ул. им. Землячки





9 сентября власти Волгограда подвели промежуточные итоги капитального ремонта проезжей части ул. Землячки на территории Дзержинского района. Как сообщает ИА «Высота 102», здесь специалисты завершили основные работы по обустройству нового двухслойного асфальтового покрытия в границах пр. Жукова и въезда на 8-й путепровод.

- Подрядная организация полностью заменила изношенный асфальт на участке четырехполосной дороги протяженностью 2,65 км. Также рабочие восстановили все имеющиеся тротуары общей площадью порядка 1 тыс. кв. метров. Суммарная площадь обновленного дорожного покрытия составила более 32 тысяч кв. метров, - рассказали журналистам в пресс-службе мэрии.

Отметим, в ближайшее обновлённой дороге предстоит пройти лабораторные исследования качества уложенного асфальта, после чего рабочие смогут нанести разметку и установить дорожные знаки.

Фото из архива ИА «Высота 102»

Материал подготовлен в рамках проекта «Качественные дороги – новые возможности региона»