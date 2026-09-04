В центре Волгограда 6 сентября ограничат движение из-за забега





В Волгограде временно ограничат движение из-за массового забега, который пройдет 6 сентября. С 7.00 до 14.00 ч. вводится пешеходный режим на участке Нулевой продольной магистрали от ул. Комсомольской до ул. М. Крылова и прилегающих к ней участках улиц 7-й Гвардейской и Землянского.

Как сообщили в администрации города, объезд можно осуществить по проспекту Ленина и ул. Советской. На время проведения мероприятия общественный транспорт будет работать по обычным маршрутам.



Участникам забега, который организаторы называют марафоном-гандикапом (когда спортсменам дается фора, чтобы сделать их шансы более равными – прим. Ред. ИА «Высота 102») предстоит преодолеть дистанции в 1км, 5км, 10км и 21км. В 9.10 состоится зарядка для спортсменов, а в 9.30 прозвучит старт для бегунов, выбравших самую длинную дистанцию.



Фото администрации Волгограда