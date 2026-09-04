В Волжском начались массовые рейды силовиков

В Волжском сегодня, 4 сентября, стартовала комплексная операция по обеспечению общественной безопасности и предупреждению правонарушений. Как пояснили в ГУ МВД по Волгоградской области, в совместных рейдах принимают участие сотрудники полиции, управления ФСБ России по Волгоградской области, Росгвардии, транспортной полиции и МЧС России.
Правоохранители проверяют места массового пребывания граждан, объекты транспортной инфраструктуры и жилой сектор. Особое внимание уделяется розыску лиц, причастных к преступлениям, соблюдению миграционного законодательства и пресечению правонарушений, отметили в главке.
Жителей просят с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области