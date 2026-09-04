Директор ФСИН наградил волгоградца за спасение утопающего





Сотрудник следственного изолятора № 5 УФСИН России по Волгоградской области Алексей Нефедьев награжден ведомственной медалью ФСИН России «За доблесть в службе». Награду волгоградцу вручил директор Федеральной службы исполнения наказаний России генерал внутренней службы Российской Федерации Аркадий Гостев, сообщили в управлении ФСИН по Волгоградской области.

Алексей спас тонувшего в Ахтубе мужчину в мае этого года, когда шел активный паводок. Находясь в отпуске, сотрудник СИЗО-5 города Ленинска проезжал на своем автомобиле рядом с водоемом и увидел человека, находившегося в воде, уже выбившегося из сил в борьбе с сильным течением. Мужчина еле держался за ветку дерева, но выбраться на берег самостоятельно он уже не мог. Алексей, не раздумывая, бросился в ледяную воду на помощь. Основной задачей стало удержать тонущего на плаву и обеспечить его устойчивость, чтобы пострадавшего не унесло течением. Сотрудник УФСИН, используя ветви деревьев у берега в качестве опоры, постепенно продвигался к более безопасному участку, одновременно удерживая голову утопающего над водой. Но особенно сложным оказалось поднять человека по скользкому размытому склону, но и это в конечном итоге удалось.



Спасенного укрыли теплой одеждой и растирали ему руки и ноги до приезда медиков. Благодаря проявленной смелости неравнодушного сотрудника УФСИН, жизнь мужчины была спасена.



Фото УФСИН по Волгоградской области