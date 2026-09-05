Метеорологи пообещали волгоградцам затяжные дожди до вторника





Под Волгоградом дождливая, ветреная и относительно прохладная погода задержится вплоть до понедельника. Метеорологи опубликовали прогноз на ближайшие три дня. По информации специалистов, непогода продолжит испытывать волгоградцев.

5 сентября ожидается переменная облачность. Ночью местами дожди, днём без осадков. Ветер будет южный ночью 3-8 м/с, днём 7-12 м/с. Ночью температура понизится до +13...18ºC, местами +7...12ºC, днём воздух прогреется до +23...28ºC, а в некоторых районах до +32 ºC.

6 сентября ночью и утром в регионе вновь ожидаются осадки. Утром и днём кратковременные и местами сильные ливни с грозами. Ветер ночью будет 5-10 м/с, днём 8-13 м/с, с порывами до 15-20 м/с во время грозы. Температура воздуха ночью составит+15...20ºC, местами +9...14ºC; днем +20...25ºC, местами +27...32ºC.

7 сентября кратковременные дожди с грозами продолжатся. Ветер будет западный 7-12 м/с, при грозах порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит +15...20ºC, местами +9...14ºC; днем 17...22ºC, в отдельных районах 23...28ºC.

Напомним, как ранее сообщала редакция, в течение 5 сентября в Волгоградской области продолжит действовать штормовое предупреждение. Помимо ливней, спасатели не исключают осадки в виде града.

Фото из архива ИА «Высота 102»