Волгоградский перинатальный центр №2 вошел в тройку лучших в России





По итогам «Переклички перинатальных центров» за 2025 год Волгоградский областной клинический перинатальный центр №2 занял третье место среди профильных медучреждений России.

Торжественное награждение состоялось сегодня, 4 сентября, в Сочи в рамках XX юбилейного Общероссийского научно-практического семинара с международным участием «Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии». Награду получала главный врач «ВОКПЦ №2» Татьяна Александровна Веровская.



«Перекличка перинатальных центров» - это профессиональная площадка, которая позволяет сопоставить результаты работы медицинских организаций, оценить эффективность оказания помощи, определить направления дальнейшего развития и обменяться опытом с коллегами.

Такую высокую оценку перинатальный центр №2 заслужил благодаря слаженной работе профессионального коллектива: акушеров-гинекологов, неонатологов, анестезиологов-реаниматологов, акушерок, медсестер и других специалистов. Каждый день сотрудники медучреждения помогают приходить в этот мир новым гражданам России.



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