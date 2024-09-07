Идём на рекорд? В Волгоградской области начался второй день выборов





В Волгоградской области начался второй день голосования на выборах губернатора и депутатов в региональный парламент, а в некоторых муниципалитетах и органов местного самоуправления. Как сообщает ИА «Высота 102», в 8:00 вновь открылись 1404 избирательных участка. Они будут принимать граждан до 20:00.

Напомним, накануне региональный избирком опубликовал данные по явке за первый день работы избирательных участков – на момент их закрытия она составила 31,08%. При этом, на выборах в 2019 году, итоговая явка составила 41,22%. Учитывая, что в этот раз голосование будет длиться три дня, у региона есть все шансы побить показатель предшествующего электорального цикла.