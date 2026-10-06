Волгоградцам напомнили условия начала отопительного сезона





Похолодание на улице неизменно ведёт и к похолоданию в помещениях. В октябре волгоградцы ждут горячих радиаторов отопления, однако тепло приходит не сразу.



В Волгограде запуск отопления в жилых домах зависит от определённых погодных условий. По информации от Госжилинспекции, тепло подадут, когда среднесуточная температура стабильно опустится ниже +8 и продержится на таком уровне в течение пяти дней подряд. Решение о начале отопительного сезона принимают местные органы власти. Администрация города или района издаёт соответствующее постановление, руководствуясь установленными нормами. Исключение составляют многоквартирные дома, которые оборудованы автономными источниками теплоснабжения, такими как собственные котельные или тепловые пункты. В этих зданиях сроки включения отопления определяются на общем собрании собственников.



Подача тепла осуществляется поэтапно. Сначала тепло получают социальные объекты, включая больницы, школы и детские сады. В Волгограде подтопка этих учреждений началась с 1 октября. После этого тепло подают в жилые дома.