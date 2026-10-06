Шесть московских рейсов отменены в аэропорту Волгограда

В воздушной гавани Волгограда 6 октября произошел сбой в расписании. По данным электронного табло, отменены шесть самолетов в Москву и из российской столицы, которые должны были прибыть в аэропорт Сталинград в 9-30, 12-10 и в 13-55 ч. Соответственно, перенесен вылет этих бортов из Волгограда. Также задерживается прилет борта из Москвы – он должен был прибыть в 9-05 ч, но приземлится только в 13-40 ч.