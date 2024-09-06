Озвучена итоговая явка первого дня голосования в Волгограде и области

В регионе подвели итоги первого дня голосования на выборах губернатора Волгоградской области и депутатов облдумы. Явка избирателей составила 31,08%, сообщает V102.RU со ссылкой на облизбирком.

— Первый день голосования прошел спокойно, штатно, при хорошей активности избирателей, —отметил в Информационном центре председатель ИКВО Виктор Черячукин.

По области организованы 1404 избирательных участка. Процесс голосования проходят штатно, эксцессови нарушений не зафиксировано. На местах работают наблюдатели, представители СМИ. Безопасность Обеспечивают сотрудники МВД, казаки и народные дружинники.

Напомним, сегодня в регионе стартовало голосование на выборах губернатора, депутатов областного заксобрания, а также в 474 органы местного самоуправления на территории 29 районов и трех городских округов. Волгоградцам предстоит выбрать 175 сельских глав и 299 депутатов представительных органов мунобразований.

Журналисты «Высоты 102» опубликовали фоторепортаж о том, как прошел первый день голосования. И пока некоторые волгоградки голосуют, не вставая с кушеток в роддомах, на участках заметили Чебурашку, сенатора, атамана и недавно провинившихся представителей кочевого народа.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

