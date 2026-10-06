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Общество

Госдума готовит кратное увеличение штрафов: сколько будут платить волгоградцы

Общество 06.10.2026 09:30
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06.10.2026 09:30


Законопроект о существенном  увеличении штрафов для россиян внесен правительством РФ в Госдуму 1 октября. За счет этого власти собираются пополнить федеральный и региональные бюджеты, ссылаясь на то, что штрафы не увеличивались уже более 10 лет. Однако, как подчеркнули в Госдуме, главное – это воспитательное воздействие на нарушителей, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на «Парламентскую газету».

Итак, какие новшества в деле наложения санкций на россиян предлагает правительство? Документ затрагивает  29 статей КоАП. А по некоторым статьям штрафы вырастут в несколько раз. 

Шах и мат

Штраф за нарушение правил пожарной безопасности для граждан вырастет с 5-15 до 10-30 тысяч рублей. Для должностных лиц санкции увеличатся с 20-30 до 40-60 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — с 40-60 до 80-100 тысяч рублей, а для компаний — с 300-400 тысяч до 600-800 тысяч рублей.

За нарушения пожарной безопасности в лесах штрафы будут еще выше: для граждан — 40-50 тысяч рублей вместо 15-30 тысяч, для должностных лиц — 60-100 тысяч вместо 30-50 тысяч, а для компаний — 200-600 тысяч рублей вместо 100-400 тысяч.

За мат в общественных местах, порчу чужого имущества, приставания к гражданам грозят штрафы от 1 до 2 тысячи рублей. Раньше было 500-1000 рублей. 

Митинги и пикеты

Организаторов собраний, шествий и пикетов ждут повышенные штрафы за нарушение порядка проведения публичных мероприятий. Граждане заплатят от 15 до 25 тысяч рублей вместо нынешних 10-20 тысяч, должностные лица — от 30 до 60 тысяч (было 15-30 тысяч), а организации — от 100 до 200 тысяч рублей (было 50-100 тысяч).

Спирт и регистрация

Правительство ратует за ужесточение  ответственности и за розничную продажу чистого спирта, включая фармацевтический, а также спиртосодержащих БАДов и виноматериалов. Должностные лица отдадут от 20 до 30 тысяч рублей вместо 10-15 тысяч, а компании — от 400 до 600 тысяч рублей (было 200-300 тысяч).

Штрафы за проживание без паспорта  также вырастут для граждан — с 2-3 до 4-6 тысяч рублей. 

А за управление незарегистрированным или неисправным маломерным судном штраф вырастет с 15-20 до 60-80 тысяч рублей. 

Фото сайта Госдумы РФ

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