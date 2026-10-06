Волгограда в списке нет: 868 беспилотников атаковали регионы РФ





Минувшая ночь в Волгоградской области прошла в спокойной обстановке, беспилотная опасность не объявлялась.



Однако, согласно свежей сводке Минобороны, по стране силы ПВО ликвидировали 868 дронов ВСУ. В числе атакованных субъектов - Московский регион, Республика Крым, Тульская, Тверская, Белгородская, Калужская, Брянская, Курская, Липецкая, Рязанская, Орловская, Смоленская области. Также дроны сбиты над акваторией Азовского моря.

Отметим, Московская область подверглась массированной атаки дронов. По информации губернатора Андрея Воробьева, погибло два человека. Повреждения получили 47 частных домов, три автомобиля, четыре квартиры в многоэтажке. На фоне закрытия московских аэропортов в Волгоград задерживаются рейсы из столицы.