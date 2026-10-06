



В Дзержинском районе Волгограда коммунальные службы завершают подготовку сетевого хозяйства к зиме. В рамках реконструкции одной из местных котельных «Концессии теплоснабжения» смонтировали современную 45-метровую трубу для отвода и рассеивания продуктов горения. Старую, кирпичную, специалисты демонтировали.

Одним из важных этапов подготовки котельной стало обустройство нового основания дымовой трубы. Здесь специалистам предстояло подключить дымовые каналы.

- Сначала мы залили подземное основание размером 10 на 10 метров, а затем наземное, 5 на 5 метров, уже под саму конструкцию. Непосредственно монтаж трубы шел поэтапно, секция за секцией. Первую, трёхметровую, при установке дополнительно поддерживали подпорками — так называемыми «косынками». Остальные поднимали и соединяли анкерными болтами. За ровную установку конструкции на площадке отвечал геодезист, — рассказал мастер подрядной организации Дмитрий Паньков.

Из-за большой высоты и диаметра, который превышает 2,5 метра, новая труба находится под постоянным ветряным давлением. Чтобы гарантировать устойчивость, специалисты дополнительно укрепили её с помощью стальных тросов и винтовых стяжек.

Дополнительную устойчивость конструкции должны придать и усиленные соединения секций трубы. Промышленные арматурщики изнутри проварили их и обработали антикоррозийным покрытием.

Отметим, проведённые работы позволят обеспечить надёжную работу котельной, обеспечивающей коммунальным ресурсом более 24 тыс. волгоградцев.

Фото: «Концессии теплоснабжения»