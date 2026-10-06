89,6% услуг Роспотребнадзора волгоградцы получают в режиме онлайн

За первые девять месяцев текущего года Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области предоставило 5595 государственных услуг, выданных в виде разрешительных документов или отказов. Все виды услуг доступны для получения в электронном формате через единый портал государственных услуг (ЕПГУ).



В течение этого периода в электронном виде было оказано 89,6% всех услуг, включая 100% услуг по лицензированию, 93,8% услуг по выдаче судовых санитарных свидетельств о праве плавания, 100% регистраций уведомлений о начале предпринимательской деятельности и 73% санитарно-эпидемиологических заключений.