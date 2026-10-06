В Еланском районе завершили ремонт 4 км межпоселковой дороги





В Еланском районе Волгоградской области завершён ремонт четырёхкилометрового участка автомобильной дороги «Елань – Водопьяново – Березовка». Работы проведены по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

Как сообщили в облкомдортрансе, подрядчик привёл в нормативное состояние подъездной участок от административного центра рабочего посёлка Елань в сторону села Водопьяново. Обновлено дорожное полотно, отремонтированы примыкания, установлены знаки и нанесена разметка. Все работы выполнены в сроки, предусмотренные контрактом.

Отмечается, что с 2014 по 2025 год в регионе с использованием ресурсов нацпроекта, федеральных и региональных программ построено, реконструировано и отремонтировано порядка 5,1 тыс. км дорог. В 2026 году запланирован ремонт ещё 255 км автодорог. Задачи по реализации дорожных проектов ранее поставил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.