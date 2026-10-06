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Спорт

Мемориал Артюхиных в Тамбове: легенды почтили память, волгоградцы поднялись на пьедестал

Спорт 06.10.2026 07:52
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06.10.2026 07:52



В Тамбове завершились XXXIII Всероссийские соревнования по греко‑римской борьбе «Мемориал Евгения и Сергея Артюхиных», посвящённые 70‑летию греко‑римской борьбы в Тамбовской области. В турнире приняли участие юноши U‑15 и взрослые – всего более 320 борцов из 25 регионов страны.

Высокий статус соревнований подчеркнули имена почётных гостей. Герой России, трёхкратный олимпийский чемпион Александр Карелин назвал турнир «знаком уважения к памяти наших товарищей‑борцов» и пожелал юным спортсменам стать достойными продолжателями традиций семьи Артюхиных. На открытии также выступили олимпийские чемпионы Михаил Мамиашвили, Роман Власов, Давит Чакветадзе, Шамиль Хасамутдинов, Алексей Мишин и участник Олимпийских игр Артём Сурков. Отдельно стоит отметить выступление олимпийского чемпиона Мусы Евлоева: он вышел на ковёр в весовой категории до 97 кг и завоевал золотую медаль.

Волгоградская школа борьбы вновь подтвердила свою репутацию: представители региона поднялись на пьедестал в нескольких весовых категориях, а в юношеском турнире волгоградцы показали стопроцентный результат в своих категориях.

У взрослых бронзовые награды завоевали Никита Никитин (до 55 кг) и Дмитрий Костюков (до 87 кг). Для обоих спортсменов эти медали – важный маркер поступательного роста: в плотной конкуренции с сильнейшими борцами страны они сумели пройти тяжёлую сетку и закрепиться в тройке призёров.

В категории U‑15 волгоградские юноши забрали два золота. Денис Кошелев (до 35 кг) уверенно контролировал ход всех схваток и не оставил соперникам шансов на решающих отрезках. Иван Плахотин (до 57 кг) также прошёл турнир без поражений, демонстрируя зрелую тактическую дисциплину – качество, которое особенно ценно на всероссийском уровне.

Турнир в Тамбове стал наглядным подтверждением того, что в Волгограде удаётся выстраивать преемственность: опытные спортсмены задают ориентиры, а молодёжь уверенно берёт новые высоты.

Александр Веселовский 
Фото: Облспорткомитет

 

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