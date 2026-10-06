



Волгоградская область с 2024 года вложила в развитие единой цифровой экосистемы здравоохранения сотни миллионов рублей. Это и обеспечение широкополосным интернетом каждой поликлиники, и внедрение систем искусственного интеллекта, страхующих врачей от ошибок. Рассказываем, какие технологии уже находятся на страже здоровья жителей региона.

Когда связь – вопрос жизни и смерти

Любая цифровая трансформация начинается с надёжной инфраструктуры. Сегодня порядка 90% лечебно-профилактических учреждений Волгоградской области подключены к высокоскоростному интернету. Модернизированные каналы связи обеспечивают стабильную работу медицинских информационных систем, а внедрение облачных телефонных станций и Wi-Fi-зон делает коммуникацию между врачами и пациентами быстрее и удобнее.





В этом вопросе региональный комитет здравоохранения во многом положился на опыт ПАО «Ростелеком». Специалисты компании помогли властям заложить технологическую основу для развития обширной линейки региональных цифровых сервисов здравоохранения, как на инфраструктурном, так и на программном уровне.

– Наша задача – создать надёжный цифровой фундамент, на котором медицинские учреждения смогут внедрять самые современные сервисы: от ИИ-диагностики до телемедицины. В Волгоградской области нам удалось объединить телеком-инфраструктуру, интеллектуальные платформы и удобные пациентские сервисы в единую экосистему. И мы продолжаем развивать это направление, чтобы каждый житель региона получал качественную и доступную медицинскую помощь, – подчеркнул директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком» Фёдор Абрамов.

Теперь не потеряются

Помимо объединения всех региональных медучреждений в единый сетевой контур, для внедрения в работу больниц и поликлиник систем искусственного интеллекта потребовалось формирование особых цифровых хранилищ, где накапливались бы медицинские данные в подготовленном для работы ИИ виде.

Для решения задач автоматизации исследований лучевой диагностики в регионе был создан Центральный архив медицинских изображений.





Система автоматически собирает данные со всех профильных исследовательских центров региона, приводит их в единый вид, пригодный для дальнейшего изучения диагностическими системами с применением искусственного интеллекта. Хранилище использует безопасные технологии, исключающие несанкционированный доступ, и обеспечивает надёжную сохранность и защиту от повреждений всех собранных данных.

Второе мнение

В медицинской практике широко распространён подход, когда пациент обращается с проблемой сразу к нескольким специалистам одного и того же профиля. Второе мнение позволяет минимизировать человеческий фактор и максимально снять риски врачебной ошибки. В Волгоградской области благодаря современным технологиям второе мнение и верификация врачебных решений уже встроены в работу медицинских специалистов.

Так, в 2024 году во всех 33 взрослых поликлиниках области начал работу цифровой помощник врача, разработанный компанией «СберМедИИ».





– На первичном приёме терапевт вносит жалобы пациента в систему «Инфоклиника», а алгоритм предлагает три наиболее вероятных предварительных диагноза из 265 групп. При этом окончательное решение всегда остаётся за специалистом, – подчеркнули в комитете здравоохранения Волгоградской области.

Для работы с рентгеновскими исследованиями, собранными в едином хранилище, региональные учреждения здравоохранения используют специализированный искусственный интеллект, созданный ещё одной отечественной компанией «ФтизисБиоМед». Разработанная система, анализируя снимки, ищет и локализует патологические признаки, классифицирует их и предоставляет врачу отчёт с оценкой вероятности того или иного диагноза. Платформа способна выявлять инфильтрацию, гидроторакс, ателектаз, очаг, полость, пневмоторакс, диссеминацию, изменения плевры, кальцинаты, изменения в костях.

Модель специально обучалась программистами совместно с врачами на 240 000 оригинальных цифровых снимках, которые были размечены ведущими специалистами федеральных медцентров и взяты из открытых зарубежных источников.

Аналогичный инструмент отдельно внедрён для врачей-маммологов. ИИ-платформа Care Mentor AI помогает анализировать маммограммы. Помимо функций, аналогичных «ФтизисБиоМед», система позволяет автоматически формировать структурированное описание по стандартам и сортировать исследования по группам.

Так же, как и предыдущие инструменты, платформа Care Mentor AI не заменяет врача, а призвана минимизировать человеческий фактор и риск пропуска опасных признаков.

С оглядкой на передовой опыт

Внедряя современные технологии, Волгоградская область активно взаимодействует с регионами-передовиками, которые уже опробовали различные ИИ-решения. В частности, в рамках сотрудничества с Департаментом здравоохранения Москвы в волгоградских медучреждениях была внедрена платформа «МосМедИИ».





– В рамках подписанного соглашения регион получил доступ к ИИ-сервисам для анализа КТ головного мозга, КТ и рентгенографии грудной клетки. Платформа интегрирована с ЦАМИ, что позволяет врачу получать результаты работы алгоритмов непосредственно в привычном для врача интерфейсе, – добавили в комитете здравоохранения Волгоградской области.

Передний рубеж

Не прошла цифровизация и мимо переднего рубежа взаимодействия пациентов с медицинскими учреждениями – работы регистратуры. Для удобства записи на приём к специалистам в регионе при помощи «Ростелекома» развёрнут единый колл-центр. К нему подключены 66 лечебно-профилактических учреждений.





По информации властей, благодаря сервису волгоградцам больше не обязательно лично штурмовать поликлиники, чтобы записаться на приём к врачу, отменить запись, разобраться с порталом «Электронная регистратура».

В 2026 году в работу регионального колл-центра внедрён голосовой помощник. Это также отечественная разработка, которая позволила организовать поддержку пациентов в круглосуточном режиме.

Виртуальный ассистент может записывать на приём, вызывать врача на дом, информировать о результатах анализов и принимать жалобы. Автоматизация помогла не только повысить качество обслуживания пациентов, но и существенно сократить время ожидания на линии.





Отдельное направление работы с пациентами – социальные сети. В январе 2026 года регион запустил чат-бот в национальном мессенджере MAX. Он также предоставляет доступ к функциям цифрового помощника «Моё здоровье» и позволяет записаться на очный осмотр врача и телемедицинскую консультацию, заказать электронные справки, продлить рецепты на бесплатные лекарства.

Все операции через чат-бота синхронизируются с региональной информационной системой здравоохранения «ЕМИАС», а каждая запись автоматически появляется в личном кабинете на официальном сайте Госуслуг Волгоградской области.

В ближайшее время этот функционал будет ещё расширен. В сентябре 2026 года облкомздрав объявил конкурс на доработку интеграции региональной системы здравоохранения в национальный мессенджер MAX. В частности, предполагается внедрение телемедицинских консультаций и возможности закрытия больничного по результатам дистанционного приёма врача.

На первом этапе запланировано внедрение новых функций в пилотном режиме для трёх региональных учреждений. Следующим шагом соответствующие возможности появятся в 99 учреждениях.

Фото из архива ИА «Высота 102»