



В Еланском районе Волгоградской области следователи устанавливают обстоятельства трагедии, которая разыгралась днём 4 октября в селе Вязовка.



Как сообщает СКР по Волгоградской области, в частном домовладении были обнаружены два тела - мужчины и женщины. Организована процессуальная проверка, не исключено, что смерть обоих наступила в результате отравления угарным газом.



- Супруги отапливали дом печью, оборудованной газовой форсункой. При обследовании помещения установлено, что окна и двери были плотно закрыты, печь находилась в рабочем состоянии, а задвижка вентиляционного канала плотно задвинута. Предварительно, продукты горения накопились в воздухе и не выводились наружу, - сообщили в ведомстве.



По результатам проверки будет принято процессуальное решение, следователи проводят комплекс действий, направленный на установление всех обстоятельств, приведших к трагедии.