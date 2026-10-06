



Вооружённые силы России продолжают наносить удары беспилотниками по логистическим центрам, транспортной и портовой инфраструктуре Украины, а также по морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В результате ночного удара в Одесской области поражены несколько объектов. В населённом пункте Ильичевка уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения. В порту Черноморск атаковано морское судно типа «сухогруз», доставившее грузы двойного назначения для обеспечения ВСУ.

В порту Измаил поражены объекты причальной инфраструктуры, использовавшейся для разгрузки и хранения военных грузов.

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