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Экономика

Стартовал шестой сезон стипендиальной программы для талантливых студентов России

Экономика 06.10.2026 09:24
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06.10.2026 09:24


Российский энерго-металлургический холдинг Эн+|РУСАЛ объявил 1 октября о начале шестого сезона стипендиальной программы для талантливых студентов России. В этом году проект вышел на новый уровень: участники будут работать над реальными кейсами в командах вместе с наставниками от бизнеса, а максимальный размер стипендии увеличен до 30 000 рублей в месяц.

География программы в 2026 году охватывает 53 учебных заведения – вузы, колледжи и техникумы – в 28 городах страны. 

В Волгограде стипендиатами могут стать студенты, осваивающие специальности в сфере энергетики, металлургии, горного дела в колледже управления и новых технологий имени Юрия Гагарина и ВолгГТУ.

Ключевое нововведение сезона – возможность для стипендиатов уже во время учебы сформировать портфолио для будущего работодателя. Участники будут трудиться в командах над реальными задачами предприятий под руководством кураторов из числа сотрудников компаний, знакомиться с профессией на практике, осваивать востребованные компетенции и проходить стажировки. В финале учебного года состоится защита результатов кейсов перед комиссией – по той же схеме, что используется при презентации инициатив внутри компании.

Проектная работа над реальными кейсами – уникальный элемент программы, который РУСАЛ и Эн+ внедряют одними из первых в России. Это часть стратегии компаний по привлечению талантливой молодежи в промышленность, которую более 20 лет назад заложил промышленник Олег Дерипаска. Лучшие работы могут быть рекомендованы к внедрению на предприятиях, а их авторы получат преимущество при трудоустройстве в Эн+ и РУСАЛ.

С этого года максимальную стипендию – 30 000 рублей в месяц – смогут получать магистранты. Для студентов бакалавриата и специалитета выплата составит 20 000 рублей, для обучающихся по программам СПО – 10 000 рублей. Стипендия служит дополнительной поддержкой во время учёбы: она позволяет уделять больше времени образованию, науке и проектной деятельности, а значит, глубже погружаться в профессию и увереннее строить карьеру ещё со студенческой скамьи.

Помимо традиционных критериев отбора – академической успеваемости, научных, спортивных и общественных достижений – в этом году добавлено тестирование, помогающее определить сильные стороны участника и понять, как применить их в будущей карьере. Экспертная комиссия оценивает не только успеваемость, но и навыки работы с информацией, аналитические способности и личностные качества.

– Мы видим, как наши стипендиаты становятся востребованными профессионалами: больше 60% участников уже работают в Эн+ и РУСАЛ или планируют трудоустройство в наши компании после выпуска. Новые возможности, которые мы добавили в этом году, помогут участникам программы начать профессиональный рост намного раньше сверстников. Если вы готовы учиться, развиваться и работать над реальными проектами в промышленности – эта программа для вас, – отметил член правления Эн+ и РУСАЛа, заместитель генерального директора по управлению персоналом Наталья Альбрехт.

Дополнительная информация:

  • Для студентов: со 2-го курса – для СПО, с 3-го курса – для бакалавриата и специалитета, с 1-го курса – для магистратуры.

  • Прием заявок открывается 1 октября и продлится до 1 ноября 2026 года на корпоративном портале «Стипендиальная программа для студентов Эн+ и РУСАЛ». Там же можно подробно ознакомиться с программой и условиями участия.

  • С 16 ноября по 1 декабря будут работать экспертные комиссии: пройдут собеседования и будет сформирован рейтинг участников. Торжественное награждение победителей состоится до 25 декабря 2026 года.

    •  Фото из архива V102.RU

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