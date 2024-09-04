Буйных жителей Волгограда по решению суда арестовали за потасовку с полицейскими в Красноармейском районе, сообщает V102.RU.

– Своими действиями мужчины совершил административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции), – прокомментировали информагентству в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области. – Привлекаемые вину в совершении административного правонарушения признали в полном объеме, в содеянном раскаялись.







Уточняется, что постановлениями Красноармейского районного суда Волгограда Владимиру Ш. и Александру П. назначено административное наказание в виде административного ареста сроком на шесть суток. Постановления не вступили в законную силу и могут быть обжалованы.

Судом установлено, что 3 сентября 2024 года около дома № 65 по улице Лазоревой пассажиры остановленного сотрудниками полиции автомобиля отказались предоставить документы. При этом мужчины демонстративно размахивали руками, хватали сотрудников за форму и никак не реагировали на их законные требования прекратить правонарушение.

По сведениям «Высоты 102», один из напавших на сотрудников МВД оказался коммерческим директором, а его собрат по несчастью — безработным.

Напомним, что позже в отделе, как стало известно журналистам информагентства, задержанные так и не смогли вспомнить, почему они набросились на полицейских. Потасовку сняли на видео очевидцы.

Фото: архив ИА «Высота 102»