В Волгограде очевидцы сняли на видео задержание полицией буйных пассажиров





В Красноармейском районе Волгограда накануне, 3 сентября, водители стали свидетелями потасовки посреди дороги между сотрудниками Госавтоинспекции и неизвестными мужчины. Как сообщает ИА «Высота 102», возле припаркованной на обочине Audi двое крепких мужчин в полуобнаженном виде боролись с полицейскими и, казалось, пытались таким образом сбежать от них. Происходившее на ул. Лазоревой очевидцы сняли на видео и распространили в социальных сетях.





Редакция информагентства после появления видео запросила пояснения в ГУ МВД России по Волгоградской области. В пресс-службе главка «Высоте 102» рассказали подробности инцидента.

Так, по информации полицейских, на кадрах, опубликованных волгоградцами, зафиксировано задержание пассажиров Audi. Мужчинам не понравилось, что сотрудники Госавтоинспекции попросили их документы на проверку.

– 3 сентября 2024 года на улице Лазоревая нарядом дорожно-патрульной службы Отдела Госавтоинспекции УМВД России по г. Волгограду была остановлена автомашина Audi. В ходе проверки водительских документов, из салона иномарки вышли двое пассажиров, которые попытались применить физическую силу в отношении сотрудников полиции. Офицерами противоправное поведение нападавших было пресечено, – рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Сообщается, что в конечном итоге недовольные пассажиры были задержаны. Для дальнейшего разбирательства мужчин доставили в дежурную часть районного отдела полиции

– В отношении 36-и и 39-летних мужчин составлены административные протоколы по ст. 19.3 КоАП РФ. Собранные материалы по факту применения насилия в отношении представителей власти будут направлены в следственные органы для принятия процессуального решения, – сообщили в главке.