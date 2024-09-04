Главное

В Волгограде очевидцы сняли на видео задержание полицией буйных пассажиров

Главное 04.09.2024 11:08
0
04.09.2024 11:08


В Красноармейском районе Волгограда накануне, 3 сентября, водители стали свидетелями потасовки посреди дороги между сотрудниками Госавтоинспекции и неизвестными мужчины. Как сообщает ИА «Высота 102», возле припаркованной на обочине Audi двое крепких мужчин в полуобнаженном виде боролись с полицейскими и, казалось, пытались таким образом сбежать от них. Происходившее на ул. Лазоревой очевидцы сняли на видео и распространили в социальных сетях. 



Редакция информагентства после появления видео запросила пояснения в ГУ МВД России по Волгоградской области. В пресс-службе главка «Высоте 102» рассказали подробности инцидента. 

Так, по информации полицейских, на кадрах, опубликованных волгоградцами, зафиксировано задержание пассажиров Audi. Мужчинам не понравилось, что сотрудники Госавтоинспекции попросили их документы на проверку. 

3 сентября 2024 года на улице Лазоревая нарядом дорожно-патрульной службы Отдела Госавтоинспекции УМВД России по г. Волгограду была остановлена автомашина Audi. В ходе проверки водительских документов, из салона иномарки вышли двое пассажиров, которые попытались применить физическую силу в отношении сотрудников полиции. Офицерами противоправное поведение нападавших было пресечено, – рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. 

Сообщается, что в конечном итоге недовольные пассажиры были задержаны. Для дальнейшего разбирательства мужчин доставили в дежурную часть районного отдела полиции

В отношении 36-и и 39-летних мужчин составлены административные протоколы по ст. 19.3 КоАП РФ. Собранные материалы по факту применения насилия в отношении представителей власти будут направлены в следственные органы для принятия процессуального решения, – сообщили в главке. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Главное
03.09.2024 15:07
Главное 03.09.2024 15:07
Комментарии

0
Далее
Главное
03.09.2024 10:07 Реклама
Главное 03.09.2024 10:07 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Главное
30.08.2024 20:08
Главное 30.08.2024 20:08
Комментарии

0
Далее
Главное
30.08.2024 13:52
Главное 30.08.2024 13:52
Комментарии

0
Далее
Главное
25.08.2024 13:29
Главное 25.08.2024 13:29
Комментарии

0
Далее
Главное
23.08.2024 18:27
Главное 23.08.2024 18:27
Комментарии

0
Далее
Главное
23.08.2024 13:29
Главное 23.08.2024 13:29
Комментарии

0
Далее
Главное
22.08.2024 20:23
Главное 22.08.2024 20:23
Комментарии

0
Далее
Главное
22.08.2024 07:20
Главное 22.08.2024 07:20
Комментарии

0
Далее
Главное
20.08.2024 20:06
Главное 20.08.2024 20:06
Комментарии

0
Далее
Главное
20.08.2024 09:40
Главное 20.08.2024 09:40
Комментарии

0
Далее
Главное
16.08.2024 15:40
Главное 16.08.2024 15:40
Комментарии

0
Далее
Главное
15.08.2024 08:26
Главное 15.08.2024 08:26
Комментарии

0
Далее
Главное
14.08.2024 18:09
Главное 14.08.2024 18:09
Комментарии

0
Далее
Главное
14.08.2024 13:49
Главное 14.08.2024 13:49
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:51
Волгоградского омбудсмена попросили помочь в поиске пропавших без вести бойцов СВОСмотреть фотографии
13:34
Оператор связи Tele2 сменил название на Т2Смотреть фотографии
13:27
В Волгограде снесут дом с разрушенной ветром стенойСмотреть фотографии
13:24
Бюст замученного фашистами партизана в Волгограде скрылся за строительными лесамиСмотреть фотографии
13:23
Переехавшего в Волгоград из Алтая мужчину лишили имущества из-за женыСмотреть фотографии
12:36
Глава Иловлинского района Иван Гель сохранил должность после гибели подчиненногоСмотреть фотографии
12:27
В Волгограде осудят 50-летнего мужчину, забившего насмерть беспомощного отцаСмотреть фотографии
12:20
Пропавшую жительницу хутора разыскивают в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:13
Волгоградцам обещают шторм и похолодание до +3ºСмотреть фотографии
12:12
Отряд паразитов-яйцеедов выпустили в леса Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:00
Зачинщики экшена с полицейскими на дороге в Волгограде на допросе потеряли памятьСмотреть фотографииCмотреть видео
11:26
Вспышка ОРВИ и COVID-19 зафиксирована в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:08
В Волгограде очевидцы сняли на видео задержание полицией буйных пассажировСмотреть фотографииCмотреть видео
10:54
В Волгограде автобусный парк заплатит крупную сумму за подбитую ToyotaСмотреть фотографии
10:52
В Волгограде пригоревший ужин выгнал жителей дома на улицуСмотреть фотографииCмотреть видео
10:09
Бочаров: Волгоградскую область полностью газифицируют до конца 2027 годаСмотреть фотографии
09:53
Думал, что «лежачий полицейский»: в Волжском осудят переехавшего 9-летнего мальчика «слепого» пенсионераСмотреть фотографии
09:01
В Волжском на улице мужчину пырнули ножом из-за конфликтаСмотреть фотографии
08:30
В Волгограде возникла потребность в крови 2 и 4 группСмотреть фотографии
08:05
Волжанка Даша Зрянина завоевала «Золотую перчатку» в СербииСмотреть фотографии
07:42
«Из группы выжил только один»: стали известны подробности последнего боя погибшего на СВО разведчикаСмотреть фотографии
06:41
«Подкармливаем через форточку»: в Волгограде в запертой квартире погибают десятки котятСмотреть фотографииCмотреть видео
21:20
В центре Волгограда в день выборов зазвонят колоколаСмотреть фотографии
21:01
В Волгоградской области нашли живыми 25 пропавших без вести, трое погиблиСмотреть фотографии
20:40
Состояние пострадавших при захвате сотрудников ИК-19 остается тяжелымСмотреть фотографии
20:28
Футболисткам «Ротора» на «Волгоград Арене» вручили бронзовые медалиСмотреть фотографии
20:04
В Волгограде чекисты возложили цветы в местах терактовСмотреть фотографии
19:45
Узкая дорога в промзоне на юге Волгограда станет четырехполоснойСмотреть фотографии
19:08
Под Волгоградом обнаружили останки пилотов Ли-2 времен ВОВСмотреть фотографии
18:26
В Волгограде очевидцы засняли последствия столкновения иномарок у ТРК «Мармелад»Смотреть фотографииCмотреть видео
 