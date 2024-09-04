Происшествия

Зачинщики экшена с полицейскими на дороге в Волгограде на допросе потеряли память

Происшествия 04.09.2024 12:00
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04.09.2024 12:00


В Красноармейском районе Волгограда 3 сентября двое пассажиров Audi оказали сопротивление сотрудникам Госавтоинспекции, остановившим иномарку для проверки документов. Ранее ИА «Высота 102» публиковало видео потасовке на дороге по ул. Лазоревой. Как стало известно информагентству, на беседе в отделе полиции задержанные не смогли припомнить, из-за начали распускать руки. 



Ну я не могу сказать, из-за чего там все это дело началось. Я разговаривал по телефону и толком не знаю, что. Произошла какая-то перепалка. Сотрудники остановили автомобиль... Или не остановили... Не помню, в чем там проблема, – пояснил на камеру один из задержанных. – Произошло недопонимание.

На уточняющий вопрос, употребляли ли алкоголь мужчины перед инцидентом, он ответил: немного. 

Немного – это сколько? – уточнили сотрудники полиции. 

– Ну два литра пива, – сообщил мужчина. 


Второй участник потасовки, метавшийся по дороге в полуобнаженном виде, на вопрос, почему не стал выполнять законные требования полиции, и вовсе признался – бес попутал: 

– Не знаю. Впервые в жизни такое со мной. 

По данным информагентства, иномаркой перед встречей с полицейскими управляла супруга одного из задержанных. На опубликованных ранее видеокадрах женщина в то время, пока ее супруг и его приятель, пытались побороть сотрудников полиции, с отсутствующим видом не выпускала из рук телефона и все время пыталась кому-то позвонить. 

По данным ГУ МВД России по Волгоградской области, в отношении 36-и и 39-летних мужчин составлены административные протоколы по ст. 19.3 КоАП РФ. Собранные материалы по факту применения насилия в отношении представителей власти будут направлены в следственные органы для принятия процессуального решения. 

Фото, видео: ГУ МВД России по Волгоградской области 

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