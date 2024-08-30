В суде Камышина пожалели убийцу начальника отдела Роспотребнадзора

Осужденный Камышинским городским судом Волгоградской области Александр Овчаренко, признанный виновным в жестоком избиении руководителя территориального отдела Александра Кулакова, заслужил снисхождение присяжных заседателей.

В судебном следствии установлено, что фигурант дела начал подозревать свою супругу в измене, и решил разобраться с потенциальным соперником. 23 сентября 2021 года около полуночи на улице Рязанской в Камышине рядом с городской больницей он встретил на улице свою жертву, сбил ее с ног ударами в голову и грудь.

Судебная экспертиза показала, что пострадавший скончался на месте от закрытой тупой травмы грудной клетки с ушибом сердца. Свою вину подсудимый так и не признал.

В облпрокуратуре уточнили, что суд назначил фигуранту дела 8,5 лет колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Фото: управление Роспотребнадзора по Волгоградской области