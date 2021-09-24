Расследования 24.09.2021 14:59
0
24.09.2021 14:59
Руководитель территориального отдела в Камышине, Камышинском, Котовском, Жирновском и Руднянском районах управления Роспотребнадзора по Волгоградской области Александр Кулаков скончался из-за травмы грудной клетки, а также ушиба сердца. Как сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области, по факту гибели 33-летнего мужчины в Камышине возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
По данным следствия, смертельную травму мужчине нанес 25-летний житель Камышина в ходе внезапно возникшего конфликта. После инцидента он вызвал на место происшествия бригаду скорой медицинской помощи, однако к тому моменту потерпевший был уже мертв. В настоящее время подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.
Погибший Андрей Кулаков возглавлял территориальный отдел Роспотребнадзора с 2018 года. Ранее сообщалось, что тело мужчины было обнаружено на одной из улиц Камышина. По данным источников информагентства, госслужащий погиб в драке, которая произошла на почве ревности.
Коллективы Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области и Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области" высказали свои глубокие соболезнования родным и близким Александра Сергеевича в связи с его трагическим уходом.
"Александр Сергеевич хорошо знал специфику работы санитарной службы, коллеги ценили его за надежность, ответственность, доброту и отзывчивость", - говорится в некрологе.
После окончания Первого Московского государственного университета имени И.М. Сеченова Александр Кулаков в 2014 поступил на службу в Управление Роспотребнадзора по Московской области, где занимал должность специалиста-эксперта территориального отдела в городах Лобня, Долгопрудный, Химки, Красногорском районе. С 2016 по 2018 годы работал в ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области" в должности заведующего отделением по обеспечению эпидемиологического надзора в филиале в городе Камышин, Камышинском, Котовском, Жирновском, Руднянском районах. В 2018 году был назначен начальником территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области в г.Камышин, Камышинском, Котовском, Жирновском, Руднянском районах.
Церемония прощания с Александром Кулаковым пройдет 25 сентября в 14:00 в храме г. Камышина, на ул. Буденного.
Реклама
Вандалы сломали 118 электросамокатов в Волгограде24.09.2021 11:50
Расследования 24.09.2021 11:50
Волгоградское УФАС вычислило подозрительный автосалон по "сказочной" рекламе24.09.2021 11:08
Расследования 24.09.2021 11:08
В Волгограде суд отправил в колонию пятерых последователей Свидетелей Иеговы23.09.2021 16:24
Расследования 23.09.2021 16:24
От удара током скончался работник завода в Волгограде21.09.2021 16:19
Расследования 21.09.2021 16:19
Владелец лодочной станции не смог оспорить приговор за гибель 11 человек на Волге в Волгограде21.09.2021 11:15
Расследования 21.09.2021 11:15
Мусорный регоператор выставлял счета умершим жителям Волгоградской области20.09.2021 11:45
Расследования 20.09.2021 11:45
Момент ДТП с VIP-автомобилем в Волгограде попал на видео19.09.2021 19:32
Расследования 19.09.2021 19:32
«Кричал, что его избили»: волгоградец опасается преследования после ДТП с VIP-автомобилем19.09.2021 12:41
Расследования 19.09.2021 12:41
В скандальной истории с проектированием водовода в Палласовке оказались «подводные камни»17.09.2021 17:46
Расследования 17.09.2021 17:46
В Волгограде избивший диджея посетитель бара останется под стражей17.09.2021 17:09
Расследования 17.09.2021 17:09
В Волгоградской области в выгребной яме погиб ассенизатор, еще один в больнице17.09.2021 16:10
Расследования 17.09.2021 16:10
Начальника локомотивного депо осудят после ЧП на испытаниях тепловоза в Волгограде17.09.2021 11:23
Расследования 17.09.2021 11:23
Бывший инспектор ДПС обвиняется в подмене виновника массовой аварии в Волгограде16.09.2021 14:43
Расследования 16.09.2021 14:43
Суд не смягчил приговор истязателям ребенка в Волгограде16.09.2021 11:48
Расследования 16.09.2021 11:48
В Волгограде дело о мошенничестве с сертификатом вакцинации передали в суд15.09.2021 16:14
Расследования 15.09.2021 16:14
Реклама