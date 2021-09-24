



Руководитель территориального отдела в Камышине, Камышинском, Котовском, Жирновском и Руднянском районах управления Роспотребнадзора по Волгоградской области Александр Кулаков скончался из-за травмы грудной клетки, а также ушиба сердца. Как сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области, по факту гибели 33-летнего мужчины в Камышине возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По данным следствия, смертельную травму мужчине нанес 25-летний житель Камышина в ходе внезапно возникшего конфликта. После инцидента он вызвал на место происшествия бригаду скорой медицинской помощи, однако к тому моменту потерпевший был уже мертв. В настоящее время подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Погибший Андрей Кулаков возглавлял территориальный отдел Роспотребнадзора с 2018 года. Ранее сообщалось, что тело мужчины было обнаружено на одной из улиц Камышина . По данным источников информагентства, госслужащий погиб в драке, которая произошла на почве ревности.



