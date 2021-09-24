Расследования

СК озвучил причины смерти начальника отдела Роспотребнадзора в Волгоградской области

Расследования 24.09.2021 14:59
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24.09.2021 14:59


Руководитель территориального отдела в Камышине, Камышинском, Котовском, Жирновском и Руднянском районах управления Роспотребнадзора по Волгоградской области Александр Кулаков скончался из-за травмы грудной клетки, а также ушиба сердца. Как сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области, по факту гибели 33-летнего мужчины в Камышине возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
По данным следствия, смертельную травму мужчине нанес 25-летний житель Камышина в ходе внезапно возникшего конфликта. После инцидента он вызвал на место происшествия бригаду скорой медицинской помощи, однако к тому моменту потерпевший был уже мертв. В настоящее время подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.
Погибший Андрей Кулаков возглавлял территориальный отдел Роспотребнадзора с 2018 года. Ранее сообщалось, что тело мужчины было обнаружено на одной из улиц Камышина. По данным источников информагентства, госслужащий погиб в драке, которая произошла на почве ревности. 

Коллективы Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области и Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области" высказали свои глубокие соболезнования родным и близким Александра Сергеевича в связи с его трагическим уходом.
"Александр Сергеевич хорошо знал специфику работы санитарной службы, коллеги ценили его за надежность, ответственность, доброту и отзывчивость", - говорится в некрологе.
После окончания Первого Московского государственного университета имени И.М. Сеченова Александр Кулаков в 2014 поступил на службу в Управление Роспотребнадзора по Московской области, где занимал должность специалиста-эксперта территориального отдела в городах Лобня, Долгопрудный, Химки, Красногорском районе. С 2016 по 2018 годы работал в ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области" в должности заведующего отделением по обеспечению эпидемиологического надзора в филиале в городе Камышин, Камышинском, Котовском, Жирновском, Руднянском районах. В 2018 году был назначен начальником территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области в г.Камышин, Камышинском, Котовском, Жирновском, Руднянском районах.
Церемония прощания с Александром Кулаковым пройдет 25 сентября в 14:00 в храме г. Камышина, на ул. Буденного.

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