Происшествия 24.09.2021 10:18
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24.09.2021 10:18
В Камышине на одной из улиц обнаружено тело руководителя территориального отдела в Камышине, Камышинском, Котовском, Жирновском и Руднянском районах управления Роспотребнадзора по Волгоградской области Александра Кулакова. Эту информацию подтвердил ИА «Высота 102» руководитель следственного отдела по Камышинскому району регионального СУ СКР Сергей Наумов. «Мы проводим проверку, пока никаких комментариев не будет», - пояснил он. В Следственном управлении уточнили, что тело мужчины направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.
По данным информагентства, Александр Кулаков погиб в драке, которая произошла на почве ревности. Подозреваемый задержан.
Андрей Кулаков возглавлял территориальный отдел Роспотребнадзора с 2018 года.
Фото: сообщество администрации Камышинского района Волгоградской области, "Одноклассники".
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