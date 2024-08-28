В Волгограде медики выходили недоношенную малышку весом в 740 грамм





В Волгограде из перинатального центра № 2 выписана домой недоношенная девочка, родившаяся на 24-й неделе. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на облздрав, при появлении на свет девочка весила всего 740 грамм. Выходить ребёнка удалось во многом благодаря профессионализму медиков.

Сразу после рождения малышку поместили в отделение реанимации, где она провела почти два месяца на аппаратах, поддерживающих жизненные функции. Позже девочка была переведена в отделение недоношенных детей, где специалисты помогли ребёнку окрепнуть.

Отметим, на этой неделе малышка, добрав в весе до 2800 грамм, наконец отправилась домой.

Фото: пресс-служба комитета здравоохранения Волгоградской области