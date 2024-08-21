



1 августа в Дзержинском районе Волгограда прошло выездное совещание под председательством главы города Владимира Марченко. Как сообщает ИА «Высота 102», во время мероприятия руководитель анонсировал несколько новых проектов, которые должны значительно улучшить жизнь местных автомобилистов.

- Владимир Марченко поставил задачу рассмотреть варианты реконструкции улицы Московской – это еще один активно используемый волгоградцами участок улично-дорожной сети. В дальнейших планах муниципалитета строительство продолжения дороги от ЖК «Шоколад» до ул. Космонавтов – ПСД на данные работы уже готова, - рассказали журналистам в пресс-службе мэрии.

Напомним, ранее ИА «Высота 102» уже сообщало о планах властей по изменению схемы движения на перекрёстке ул. Качинцев и ул. Московской. В ближайшее время здесь появится островок безопасности.