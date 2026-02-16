



Волгоград второй год подряд принимает национальный турнир – первенство России в помещении среди спортсменов до 23 лет (U23) и Всероссийские соревнования в помещении среди спортсменов до 23 и до 18 лет (U23, U18). За последний месяц это уже третьи крупные соревнования по лёгкой атлетике в нашем городе: в январе состоялись чемпионат и первенство ЮФО, а также традиционный «Кубок Сталинграда».

На торжественной церемонии открытия присутствовали прославленная олимпийская чемпионка, член президиума Всероссийской федерации лёгкой атлетики Ирина Привалова, которая подчеркнула:

– Волгоград всегда славился сильной легкоатлетической школой – вам есть чем гордиться. Здесь шикарный манеж с быстрыми дорожками и хорошими виражами. В прошлом году в Волгограде провели первенство России среди спортсменов до 20 лет (U20), сейчас соревнуются юниоры и юниорки до 23 лет (U23). Идёт поступательное движение – в будущем можно провести и чемпионат России.

В течение трёх дней в обновлённом легкоатлетическом манеже ВГАФК соревновались более 500 участников, приехавших из 58 регионов России. Молодые легкоатлеты вели борьбу за медальные комплекты в 15 дисциплинах «Королевы спорта»: эстафета 4 х 400 м (круг 200 м), толкание ядра, прыжок тройной, прыжок с шестом, прыжок в длину, прыжок в высоту, бег с барьерами 60 м, бег 800 м (круг 200 м), бег 60 м, бег 400 м (круг 200 м), бег 3000 м (круг 200 м), бег 1500 м (круг 200 м), семиборье (круг 200 м), пятиборье (круг 200 м), бег 200 м, бег 5000 м, ходьба 1000–3000 м.

В первый день соревнований волгоградские спортсмены завоевали медали в следующих дисциплинах.

Юноши U18, Бег 60 м:

1. Кирилл Тилюшин (Волгоградская область) – 7,11 (личный рекорд).

2. Никита Филиппов (Республика Татарстан) – 7,17 (личный рекорд).

3. Климентий Тимофеев (Республика Татарстан) – 7,40.

Девушки U18, Бег 60 м:

1. Ирина Кравченко (Донецкая Народная Республика) – 7,78.

2. Екатерина Ананьева (Волгоградская область) – 7,79.

3. Влада Пинчук (Ростовская область) – 7,87.

Юноши U18, Бег 400 м:

1. Ярослав Шулятицкий (Волгоградская область) – 52,37.

2. Дмитрий Храмцов (Волгоградская область) – 52,49 (личный рекорд).

3. Денис Украинский (Саратовская область) – 53,88.

Во второй день состязаний волгоградцы собрали свой рекордный урожай медалей.

Юноши U18, Толкание ядра:

1. Владислав Спицын (Хабаровский край) – 19,87 (личный рекорд).

2. Егор Филиппов (Волгоградская область) – 14,98 (личный рекорд).

Девушки U18, Толкание ядра:

1. Таисия Куликова (Волгоградская область) – 14,13 (личный рекорд).

2. Мирослава Горбачева (Ставропольский край) – 11,96.

3. Екатерина Мартыненко (Саратовская область) – 11,36.

Юноши U18, Бег 60 м 60 м с барьерами:

1. Дмитрий Сибирцев (Донецкая Народная Республика) – 7,82.

2. Владимир Алексеев (Волгоградская область) – 8,31 (личный рекорд).

3. Климентий Тимофеев (Республика Татарстан) – 8,36.

Девушки U18, Бег 800 м:

1. Алиса Сизова (Нижегородская область) – 2:17,55 (личный рекорд).

2. Варвара Терентьева (Волгоградская область) – 2:21,58.

3. Мария Павлюк (Республика Крым) – 2:22,10.

Девушки U18, Бег 200 м:

1. Екатерина Ананьева (Волгоградская область) – 25,26 (личный рекорд).

2. Ирина Кравченко (Донецкая Народная Республика) – 25,72 (личный рекорд).

3. Виктория Колобова (Республика Крым) – 25,74.

В заключительный день первенства волгоградцы отличились в двух дисциплинах.

Юниоры U23, Бег 5000 м:

1. Дэниел Чугайнов (Пермский край) – 14:58,68 (лучший в сезоне).

2. Данил Багров (Амурская область) – 15:32,00 (личный рекорд).

3. Михаил Тарбаев (Волгоградская область) – 16:01,70 (личный рекорд).

Юниорки U23, Тройной прыжок:

1. Анастасия Кобылянских (Москва) – 13,94 (лучший в сезоне).

2. Елизавета Пфаргер (Томская область) – 13,43 (личный рекорд).

3. Алина Абраменко (Волгоградская область) – 13,30.

По итогам соревнований волгоградская команда завоевала: 4 золотых, 5 серебряных и 2 бронзовые награды.

Александр Веселовский

Фото: архив V102.RU