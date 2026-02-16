Главное

В Волгограде экс-депутата облдумы Короткова хотят лишить льгот и привилегий ВСУ атаковали дома волгоградцев дронами: ПВО ликвидировала 44 БПЛА Губернатор Бочаров: Противник цинично атаковал жилые дома ВСУ атаковали дронами Волгоградскую область: что известно к этому часу «Везли подозреваемого в Волгоград»: сотрудники МВД погибли в жутком ДТП в Калмыкии

«Его называют скорой помощью»: сотрудник коммунальной службы рассказал, почему за 10 лет не разлюбил свою работу

Встречи с солдатами предпочитал приемам на высшем уровне: внучка маршала Чуйкова - об уроках жизни легендарного «генерала Штурм»

«Здесь все друг друга называют братишками»: волгоградские дроноводы рассказывали об «охоте», учёбе и боевом братстве

 Кириенко: участники СВО заслуженно имеют право на госслужбу
Участники спецоперации обладают правом на посты в органах власти. Об этом заявил замруководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко на международном конгрессе государственного управления в РАНХиГС. - У них особое...
 Подозреваемого в изнасиловании экс-депутата Напсо снова проверит СК
Следственный комитет России повторно инициировал уголовное преследование в отношении экс-депутата Госдумы Юрия Напсо по обвинению его экс-помощницы. Об этом передает Привет-Ростов со ссылкой на  «Коммерсантъ».  Делопроизводство было начато в...
Легкоатлетический марафон в Волгограде: третьи крупные соревнования за месяц

Спорт 16.02.2026 15:47
0
16.02.2026 15:47


Волгоград второй год подряд принимает национальный турнир – первенство России в помещении среди спортсменов до 23 лет (U23) и Всероссийские соревнования в помещении среди спортсменов до 23 и до 18 лет (U23, U18). За последний месяц это уже третьи крупные соревнования по лёгкой атлетике в нашем городе: в январе состоялись чемпионат и первенство ЮФО, а также традиционный «Кубок Сталинграда».

На торжественной церемонии открытия присутствовали прославленная олимпийская чемпионка, член президиума Всероссийской федерации лёгкой атлетики Ирина Привалова, которая подчеркнула:

– Волгоград всегда славился сильной легкоатлетической школой – вам есть чем гордиться. Здесь шикарный манеж с быстрыми дорожками и хорошими виражами. В прошлом году в Волгограде провели первенство России среди спортсменов до 20 лет (U20), сейчас соревнуются юниоры и юниорки до 23 лет (U23). Идёт поступательное движение – в будущем можно провести и чемпионат России.

В течение трёх дней в обновлённом легкоатлетическом манеже ВГАФК соревновались более 500 участников, приехавших из 58 регионов России. Молодые легкоатлеты вели борьбу за медальные комплекты в 15 дисциплинах «Королевы спорта»: эстафета 4 х 400 м (круг 200 м), толкание ядра, прыжок тройной, прыжок с шестом, прыжок в длину, прыжок в высоту, бег с барьерами 60 м, бег 800 м (круг 200 м), бег 60 м, бег 400 м (круг 200 м), бег 3000 м (круг 200 м), бег 1500 м (круг 200 м), семиборье (круг 200 м), пятиборье (круг 200 м), бег 200 м, бег 5000 м, ходьба 1000–3000 м.

В первый день соревнований волгоградские спортсмены завоевали медали в следующих дисциплинах.

Юноши U18, Бег 60 м:

1. Кирилл Тилюшин (Волгоградская область) – 7,11 (личный рекорд).

2. Никита Филиппов (Республика Татарстан) – 7,17 (личный рекорд).

3. Климентий Тимофеев (Республика Татарстан) – 7,40.

Девушки U18, Бег 60 м:

1. Ирина Кравченко (Донецкая Народная Республика) – 7,78.

2. Екатерина Ананьева (Волгоградская область) – 7,79.

3. Влада Пинчук (Ростовская область) – 7,87.

Юноши U18, Бег 400 м:

1. Ярослав Шулятицкий (Волгоградская область) – 52,37.

2. Дмитрий Храмцов (Волгоградская область) – 52,49 (личный рекорд).

3. Денис Украинский (Саратовская область) – 53,88.

Во второй день состязаний волгоградцы собрали свой рекордный урожай медалей.

Юноши U18, Толкание ядра:

1. Владислав Спицын (Хабаровский край) – 19,87 (личный рекорд).

2. Егор Филиппов (Волгоградская область) – 14,98 (личный рекорд).

Девушки U18, Толкание ядра:

1. Таисия Куликова (Волгоградская область) – 14,13 (личный рекорд).

2. Мирослава Горбачева (Ставропольский край) – 11,96.

3. Екатерина Мартыненко (Саратовская область) – 11,36.

Юноши U18, Бег 60 м 60 м с барьерами:

1. Дмитрий Сибирцев (Донецкая Народная Республика) – 7,82.

2. Владимир Алексеев (Волгоградская область) – 8,31 (личный рекорд).

3. Климентий Тимофеев (Республика Татарстан) – 8,36.

Девушки U18, Бег 800 м:

1. Алиса Сизова (Нижегородская область) – 2:17,55 (личный рекорд).

2. Варвара Терентьева (Волгоградская область) – 2:21,58.

3. Мария Павлюк (Республика Крым) – 2:22,10.

Девушки U18, Бег 200 м:

1. Екатерина Ананьева (Волгоградская область) – 25,26 (личный рекорд).

2. Ирина Кравченко (Донецкая Народная Республика) – 25,72 (личный рекорд).

3. Виктория Колобова (Республика Крым) – 25,74.

В заключительный день первенства волгоградцы отличились в двух дисциплинах.

Юниоры U23, Бег 5000 м:

1. Дэниел Чугайнов (Пермский край) – 14:58,68 (лучший в сезоне).

2. Данил Багров (Амурская область) – 15:32,00 (личный рекорд).

3. Михаил Тарбаев (Волгоградская область) – 16:01,70 (личный рекорд).

Юниорки U23, Тройной прыжок:

1. Анастасия Кобылянских (Москва) – 13,94 (лучший в сезоне).

2. Елизавета Пфаргер (Томская область) – 13,43 (личный рекорд).

3. Алина Абраменко (Волгоградская область) – 13,30.

По итогам соревнований волгоградская команда завоевала: 4 золотых, 5 серебряных и 2 бронзовые награды.

Александр Веселовский

Фото: архив V102.RU

Лента новостей

19:30
Объесться блинов, промчаться на тройке и выбрать невесту: как отмечали Масленицу в ЦарицынеСмотреть фотографии
18:58
В Волгограде снова встали маршруты трамваев 16 февраляСмотреть фотографии
18:32
С «танцующего» моста упала 17-летняя волгогардка 16 февраляСмотреть фотографииCмотреть видео
17:50
Волгоградцы увидят кольцеобразное солнечное затмение 17 февраляСмотреть фотографии
17:33
Под Волгоградом произошло массовое ДТП на туманной трассеСмотреть фотографииCмотреть видео
17:13
Победой «Волжаночки» завершился дебютный женский турнир по волейболуСмотреть фотографии
16:46
Заколдованный процесс? В отставку попросился второй судья, ведущий дело Ивана ГеляСмотреть фотографии
15:52
Волгоградка лишилась смартфона и денег после поездки в электричкеСмотреть фотографии
15:47
Легкоатлетический марафон в Волгограде: третьи крупные соревнования за месяцСмотреть фотографии
15:25
В Камышине простятся с воином спецоперации Антоном СоколовымСмотреть фотографии
15:06
Волгоградцев предупредили о короткой рабочей неделе в февралеСмотреть фотографии
14:54
«Гарантий никаких»: в Городище обманутым «дольщикам» снесенного недостроя пообещали жилье в новом домеСмотреть фотографии
14:48
Мораторий на размер тарифов ЖКУ могут ввести для волгоградцевСмотреть фотографии
14:13
Билайн за год увеличил покрытие сети в 90 городах и поселках Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:10
Волгоградцам предложили отобрать парки и скверы на всероссийское голосованиеСмотреть фотографии
14:08
Волгоградские приставы взыскали 1,8 млрд рублей алиментовСмотреть фотографии
13:57
Где в Волгограде встретить Масленицу: история, традиции и адреса гуляний по районамСмотреть фотографии
13:54
В Волгограде скоростные трамваи идут по усеченным маршрутамСмотреть фотографии
13:35
«Да отказ пиши, чо там»: в Волгограде задержали пьяного водителя, спровоцировавшего разборки у бизнес-центраСмотреть фотографииCмотреть видео
13:02
Первая сенсация в турнире «Сталинградская битва» и волгоградский полуфиналСмотреть фотографии
12:55
Волгоградца посадили на 8,5 лет за убийство жены в пьяном угареСмотреть фотографии
12:38
Масленица 2026: 3 проверенных рецепта блинов, советы врача и ответы на главные вопросыСмотреть фотографии
12:37
В Волгограде сотруднику «Горгаза» грозит 15-летний срок за VIP-обслуживаниеСмотреть фотографии
12:18
РИА Рейтинг: волгоградцы тратили в месяц 36 тысяч рублейСмотреть фотографии
11:53
Засор из покрышек вынудил «Концессии» вскрыть коллектор на севере ВолгоградаСмотреть фотографии
11:51
Подпольную сеть оружейников разоблачила ФСБ в 37 регионах: волгоградцы среди задержанныхСмотреть фотографииCмотреть видео
11:32
В Ростове уличные музыканты гитарой отправили в нокаут зрителяСмотреть фотографииCмотреть видео
11:24
Парламентский десант проинспектировал станцию водоподготовки под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:20
УФСБ разоблачило запланировавшего сдаться в плен ВСУ волгоградцаСмотреть фотографииCмотреть видео
10:46
В Волгограде и области 18 пар не побоялись заключить брак в «чёрную пятницу»Смотреть фотографии
 