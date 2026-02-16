УФСБ разоблачило запланировавшего сдаться в плен ВСУ волгоградца

Мужчина сохранил номер телефона одной из украинских организаций, занимающейся помощью по сдаче в плен, которым собирался воспользоваться в случае призыва. Однако каких-либо противоправных действий он не предпринял. В связи с тем, что преступные умыслы им реализованы не были, он отделался официальным предостережением. В УФСБ России по Волгоградской области напомнили, что за госизмену неотвратимо следует законное наказание.