Под Волгоградом произошло массовое ДТП на туманной трассе





В Камышинском районе Волгоградской области произошло массовое ДТП на трассе из-за тумана. Как сообщает V102.RU, видеоролик с места аварии сняли местные автомобилисты и выложили в местные Telegram-каналы.





Уточняется, что авария произошла на трассе Р-228 во время сильного тумана. На кадрах видно, что участниками дорожно-транспортного происшествия стали водители сразу нескольких легковых автомобилей и многотонных грузовиков. Несколько автомобилей сильно пострадали после происшествия.

Очевидцами также сообщается о пострадавших, которые с места аварии были доставлены в больницу.

Видео: Жесть.Камышин / t.me