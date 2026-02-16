



Частные дома в Калаче-на-Дону Волгоградской области вот уже второй день топит после резкого таяния снега. Как рассказала жительница дома №36 переулка Железнодорожный, накануне она провела со своими детьми бессонную ночь, вычерпывая воду из дома, пытаясь спасти мебель и другое имущество.

- Уровень воды в подвале достиг критической отметки, вода появилась в доме, полностью затоплен двор – я с двумя несовершеннолетними детьми оказались в буквальном смысле слова в водному плену! – возмущается женщина.

По словам жительницы, утром 15 февраля она позвонила в 112 с просьбой принять меры по откачке воды.

- Вместо ассенизаторской машины зачем-то прислали грейдер. Мне пришлось вызывать специализированную машину за свой счет! Скажу я вам, это дело недешевое! Но нет никакой гарантии, что дом снова не затопит! Мне что, каждый раз платить за откачку со своего кармана? – негодует женщина.





Между тем, в Калаче-на-Дону в настоящее время под воду ушли городские дороги, также серьезная ситуация складывается и в частном секторе. Жители утверждают, что невозможно выйти со дворов домов. Городские службы открывают колодцы, чтобы с дорог уходила хотя бы часть воды. В администрации городского поселения корреспондента ИА «Высота 102» заверили, что уже с утра принимают заявки жителей на откачку воды и выезжают по адресам.





Напомним, в Калаче-на-Дону последние годы повторяется одна и та же ситуация - с таянием снега происходит подтопление частного сектора, которое приводит к разрушению домов. Жители связывают это не только с повышением уровня воды в реке Дон, но и отсутствием работ по чистке дренажных труб. Также свою лепту в затопление частного сектора могло внести загрязнение реки Грязнуха строительными отходами, оставшимися от сноса аварийных домов в 2019 году. Жители каждый год бьют тревогу и направляют многочисленные жалобы в различные инстанции, однако ситуация повторяется снова и снова, а люди не успевают менять сгоревшие насосы.