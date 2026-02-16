Главное

В Волгограде экс-депутата облдумы Короткова хотят лишить льгот и привилегий ВСУ атаковали дома волгоградцев дронами: ПВО ликвидировала 44 БПЛА Губернатор Бочаров: Противник цинично атаковал жилые дома ВСУ атаковали дронами Волгоградскую область: что известно к этому часу «Везли подозреваемого в Волгоград»: сотрудники МВД погибли в жутком ДТП в Калмыкии

Актуально

«Его называют скорой помощью»: сотрудник коммунальной службы рассказал, почему за 10 лет не разлюбил свою работу

Встречи с солдатами предпочитал приемам на высшем уровне: внучка маршала Чуйкова - об уроках жизни легендарного «генерала Штурм»

«Здесь все друг друга называют братишками»: волгоградские дроноводы рассказывали об «охоте», учёбе и боевом братстве

 Кириенко: участники СВО заслуженно имеют право на госслужбу
Участники спецоперации обладают правом на посты в органах власти. Об этом заявил замруководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко на международном конгрессе государственного управления в РАНХиГС. - У них особое...
 Подозреваемого в изнасиловании экс-депутата Напсо снова проверит СК
Следственный комитет России повторно инициировал уголовное преследование в отношении экс-депутата Госдумы Юрия Напсо по обвинению его экс-помощницы. Об этом передает Привет-Ростов со ссылкой на  «Коммерсантъ».  Делопроизводство было начато в...
«Вычерпывали всю ночь»: в Калаче-на-Дону из-за резкого потепления снова затопило дома

Частные дома в Калаче-на-Дону Волгоградской области вот уже второй день топит после резкого таяния снега. Как рассказала  жительница дома №36 переулка Железнодорожный, накануне она провела со своими детьми бессонную ночь, вычерпывая воду из дома, пытаясь спасти мебель и другое имущество. 

- Уровень воды в подвале достиг критической отметки, вода появилась в доме, полностью затоплен двор – я с двумя несовершеннолетними детьми оказались в буквальном смысле слова в водному плену! – возмущается женщина. 

По словам жительницы, утром 15 февраля она позвонила в 112 с просьбой принять меры по откачке воды. 

- Вместо ассенизаторской машины зачем-то прислали грейдер. Мне пришлось вызывать специализированную машину за свой счет! Скажу я вам, это дело недешевое! Но нет никакой гарантии, что дом снова не затопит! Мне что, каждый раз платить за откачку со своего кармана? – негодует женщина. 


Между тем, в Калаче-на-Дону в настоящее время под воду ушли городские дороги, также серьезная ситуация складывается и в частном секторе. Жители утверждают, что невозможно выйти со дворов домов. Городские службы открывают колодцы, чтобы с дорог уходила хотя бы часть воды. В администрации городского поселения корреспондента ИА «Высота 102» заверили, что уже с утра принимают заявки жителей на откачку воды и выезжают по адресам. 


Напомним, в Калаче-на-Дону  последние годы повторяется одна и та же ситуация  - с таянием снега происходит подтопление частного сектора, которое приводит к разрушению домов. Жители связывают это не только с повышением уровня воды в реке Дон, но и отсутствием работ по чистке дренажных труб. Также свою лепту в затопление частного сектора могло внести загрязнение реки Грязнуха строительными отходами, оставшимися от сноса аварийных домов в 2019 году. Жители каждый год бьют тревогу и направляют многочисленные жалобы в различные инстанции, однако ситуация повторяется снова и снова, а люди не успевают менять сгоревшие насосы. 

Фото Калач-на-Дону город воинской славы VK.com

