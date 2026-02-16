









ФСБ России пресекла деятельность 86 жителей из 37 субъектов страны, причастных к незаконному распространению средств поражения. Как сообщили в ведомстве, задержанные во время совместной операции с МВД России были причастны к незаконному оборону средств поражения, а также восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту.

Задержания проходили в течение декабря 2025 года и января 2026 в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе, ЛНР, республиках Алтай, Карелия, Крым, Мордовия, Саха (Якутия), Северная Осетия-Алания, Тыва и Хакасия, Краснодарском, Красноярском, Приморском и Ставропольском краях, Архангельской, Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Иркутской, Калининградской, Калужской, Кемеровской, Ленинградской, Магаданской, Московской, Нижегородской, Новгородской, Псковской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Тверской, Томской, Тульской, Ульяновской и Херсонской областях.

В результате из незаконного оборота изъято 124 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства: 11 автоматов, 40 пистолетов и револьверов, 73 винтовки, карабина и ружья, 5 гранатометов, а также 36 гранат, более 19,6 кг взрывчатых веществ (тротил, порох), свыше 15 тысяч патронов различного калибра. Прекращена деятельность 19 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.