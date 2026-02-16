Главное

В Волгограде экс-депутата облдумы Короткова хотят лишить льгот и привилегий ВСУ атаковали дома волгоградцев дронами: ПВО ликвидировала 44 БПЛА Губернатор Бочаров: Противник цинично атаковал жилые дома ВСУ атаковали дронами Волгоградскую область: что известно к этому часу «Везли подозреваемого в Волгоград»: сотрудники МВД погибли в жутком ДТП в Калмыкии

«Его называют скорой помощью»: сотрудник коммунальной службы рассказал, почему за 10 лет не разлюбил свою работу

Встречи с солдатами предпочитал приемам на высшем уровне: внучка маршала Чуйкова - об уроках жизни легендарного «генерала Штурм»

«Здесь все друг друга называют братишками»: волгоградские дроноводы рассказывали об «охоте», учёбе и боевом братстве

 Кириенко: участники СВО заслуженно имеют право на госслужбу
Участники спецоперации обладают правом на посты в органах власти. Об этом заявил замруководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко на международном конгрессе государственного управления в РАНХиГС. - У них особое...
 Подозреваемого в изнасиловании экс-депутата Напсо снова проверит СК
Следственный комитет России повторно инициировал уголовное преследование в отношении экс-депутата Госдумы Юрия Напсо по обвинению его экс-помощницы. Об этом передает Привет-Ростов со ссылкой на  «Коммерсантъ».  Делопроизводство было начато в...
Волгоградцев предупредили о короткой рабочей неделе в феврале

16.02.2026 15:06
16.02.2026 15:06


Волгоградцам напомнили о предстоящих праздниках и особенностях производственного календаря на февраль 2026 года. В отличие от предыдущего периода, на этот раз в правительстве решили не переносить выходной со Дня защитника Отечества. В результате на предстоящей неделе россияне смогут отдохнуть на один день больше.

Отметим, мини-каникулы продлятся с 21 по 23 февраля, а следующая рабочая неделя будет усечённой. Учитывая праздничный понедельник, волгоградцам предстоит отработать до следующих выходных всего лишь четыре дня. Ещё одна короткая рабочая также не за горами. Международный женский день позволит россиянам отдохнуть с 7 по 9 марта, вновь пожертвовав начало рабочих будней.

Фото из архива ИА «Высота 102»

16.02.2026 19:30
16.02.2026 19:30
16.02.2026 18:58
16.02.2026 18:58
16.02.2026 17:50
16.02.2026 17:50
16.02.2026 15:25
16.02.2026 15:25
16.02.2026 15:06
16.02.2026 15:06
16.02.2026 14:54
16.02.2026 14:54
16.02.2026 14:48
16.02.2026 14:48
16.02.2026 14:10
16.02.2026 14:10
16.02.2026 14:08
16.02.2026 14:08
16.02.2026 13:57
16.02.2026 13:57
16.02.2026 13:54
16.02.2026 13:54
16.02.2026 12:38
16.02.2026 12:38
16.02.2026 12:37
16.02.2026 12:37
16.02.2026 11:53
16.02.2026 11:53
16.02.2026 11:32
16.02.2026 11:32
19:30
Объесться блинов, промчаться на тройке и выбрать невесту: как отмечали Масленицу в ЦарицынеСмотреть фотографии
18:58
В Волгограде снова встали маршруты трамваев 16 февраляСмотреть фотографии
18:32
С «танцующего» моста упала 17-летняя волгогардка 16 февраляСмотреть фотографииCмотреть видео
17:50
Волгоградцы увидят кольцеобразное солнечное затмение 17 февраляСмотреть фотографии
17:33
Под Волгоградом произошло массовое ДТП на туманной трассеСмотреть фотографииCмотреть видео
17:13
Победой «Волжаночки» завершился дебютный женский турнир по волейболуСмотреть фотографии
16:46
Заколдованный процесс? В отставку попросился второй судья, ведущий дело Ивана ГеляСмотреть фотографии
15:52
Волгоградка лишилась смартфона и денег после поездки в электричкеСмотреть фотографии
15:47
Легкоатлетический марафон в Волгограде: третьи крупные соревнования за месяцСмотреть фотографии
15:25
В Камышине простятся с воином спецоперации Антоном СоколовымСмотреть фотографии
15:06
Волгоградцев предупредили о короткой рабочей неделе в февралеСмотреть фотографии
14:54
«Гарантий никаких»: в Городище обманутым «дольщикам» снесенного недостроя пообещали жилье в новом домеСмотреть фотографии
14:48
Мораторий на размер тарифов ЖКУ могут ввести для волгоградцевСмотреть фотографии
14:13
Билайн за год увеличил покрытие сети в 90 городах и поселках Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:10
Волгоградцам предложили отобрать парки и скверы на всероссийское голосованиеСмотреть фотографии
14:08
Волгоградские приставы взыскали 1,8 млрд рублей алиментовСмотреть фотографии
13:57
Где в Волгограде встретить Масленицу: история, традиции и адреса гуляний по районамСмотреть фотографии
13:54
В Волгограде скоростные трамваи идут по усеченным маршрутамСмотреть фотографии
13:35
«Да отказ пиши, чо там»: в Волгограде задержали пьяного водителя, спровоцировавшего разборки у бизнес-центраСмотреть фотографииCмотреть видео
13:02
Первая сенсация в турнире «Сталинградская битва» и волгоградский полуфиналСмотреть фотографии
12:55
Волгоградца посадили на 8,5 лет за убийство жены в пьяном угареСмотреть фотографии
12:38
Масленица 2026: 3 проверенных рецепта блинов, советы врача и ответы на главные вопросыСмотреть фотографии
12:37
В Волгограде сотруднику «Горгаза» грозит 15-летний срок за VIP-обслуживаниеСмотреть фотографии
12:18
РИА Рейтинг: волгоградцы тратили в месяц 36 тысяч рублейСмотреть фотографии
11:53
Засор из покрышек вынудил «Концессии» вскрыть коллектор на севере ВолгоградаСмотреть фотографии
11:51
Подпольную сеть оружейников разоблачила ФСБ в 37 регионах: волгоградцы среди задержанныхСмотреть фотографииCмотреть видео
11:32
В Ростове уличные музыканты гитарой отправили в нокаут зрителяСмотреть фотографииCмотреть видео
11:24
Парламентский десант проинспектировал станцию водоподготовки под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:20
УФСБ разоблачило запланировавшего сдаться в плен ВСУ волгоградцаСмотреть фотографииCмотреть видео
10:46
В Волгограде и области 18 пар не побоялись заключить брак в «чёрную пятницу»Смотреть фотографии
 