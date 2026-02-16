Волгоградцев предупредили о короткой рабочей неделе в феврале





Волгоградцам напомнили о предстоящих праздниках и особенностях производственного календаря на февраль 2026 года. В отличие от предыдущего периода, на этот раз в правительстве решили не переносить выходной со Дня защитника Отечества. В результате на предстоящей неделе россияне смогут отдохнуть на один день больше.

Отметим, мини-каникулы продлятся с 21 по 23 февраля, а следующая рабочая неделя будет усечённой. Учитывая праздничный понедельник, волгоградцам предстоит отработать до следующих выходных всего лишь четыре дня. Ещё одна короткая рабочая также не за горами. Международный женский день позволит россиянам отдохнуть с 7 по 9 марта, вновь пожертвовав начало рабочих будней.

Фото из архива ИА «Высота 102»