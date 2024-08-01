В Волгограде на ул. Качинцев к 1 сентября изменят дорожную схему

В ближайшие недели в Дзержинском районе Волгограда скорректируют схему автомобильного движения. Как сообщает ИА «Высота 102», изменения затронут перекрёсток ул. Качинцев и ул. Московская. Здесь появится островок безопасности.
По данным информагентства, дорожным рабочим предстоит обустроить между дорогами искусственное препятствие общей площадью 200 кв. метров. Островок безопасности появится перед выездом из военной части, расположенной на ул. Качинцев.
Работы по устройству островка безопасности должны завершиться к 1 сентября. Организацией новой схемы движения в Дзержинском районе занимается муниципальное предприятие «Северное».
Отметим, на данном участке дороги регулярно происходят ДТП. По мнению властей, островок безопасности поможет разделить автомобильные потоки, а также обезопасит пешеходов.
Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»