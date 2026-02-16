Главное

Волгоградка лишилась смартфона и денег после поездки в электричке

16.02.2026 15:52
0
16.02.2026 15:52


57-летний ранее судимый волгоградец стал фигурантом уголовного дела о краже. Как сообщили в Волгоградском ЛУ МВД России, в дежурную часть обратилась 20-летняя девушка, которая сообщила о пропаже дорогостоящего смартфона и банковской карты после поездки на электричке. 

Выяснилось, что мужчина нашел около входа в пригородный вокзал и присвоил себе оброненный чужой телефон. Также он  оплатил чужой банковской картой, которую обнаружил в телефонном чехле, покупки в продуктовых магазинах. Ущерб, причиненный потерпевшей, составил 55 тысяч рублей.  

Следственным отделом Волгоградского ЛУ МВД России на транспорте возбуждены два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного п. «г» части 3 статьи 158 и п. «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража). Мужчине грозит лишение свободы до 6 лет. Он находится под подпиской о невыезде. 


