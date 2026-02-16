Вслед за мужским турниром эстафету приняли женские команды. С 13 по 15 февраля в Волгограде прошли региональные соревнования Волгоградской области по волейболу среди женских команд посвящённые 83-й годовщине победы в Сталинградской битве.
Турнир «Победа в Сталинградской битве» с участием женских команд проводился в этом году впервые. Волгоградский спорткомплекс «Альянс-Баскет» принял 8 команд, которые были разделены на две группы.
Группа А:
«Саратов»;
«Искра» (Волгоград);
«Взлёт» (Волгоград);
«Аурум» (Волгоград).
Группа Б:
«Волжаночка-ГРАСС» (Волгоград);
ВГАФК (Волгоград);
«Водник» (Калач-на-Дону);
«Ураланочка» (Республика Калмыкия).
По регламенту турнира команды сначала соревновались на групповом этапе. В следующую стадию выходили коллективы, занявшие первое и второе места в своих группах.
В первом полуфинале команда «Аурум» в напряжённой борьбе на тай-брейке одержала победу над «Ураланочкой» со счётом 3:2 и получила право сыграть в решающем матче. Во втором полуфинале, безусловный фаворит турнира, «Волжаночка-ГРАСС» легко обыграла «Искру» со счётом 3:0 и также вышла в финал.
Матч за 3-е место оказался зрелищным и интересным. Команды приложили максимум усилий, и в упорной борьбе победу одержала «Ураланочка»: «Искра» - «Ураланочка» 1:3.
Финал сложился менее интригующим. Команда «Волжаночка-ГРАСС» продемонстрировала высокий класс и одержала уверенную победу: «Аурум» - «Волжаночка-ГРАСС» 0:3.
Лучшими на турнире стали:
Лучший нападающий - Злата Кравченко («Волжаночка-ГРАСС»).
Лучший блокирующий - Анастасия Буялова («Волжаночка-ГРАСС»).
Лучший связующий - Виктория Бембинова («Ураланочка»).
Лучший игрок турнира Дарья Хохлова («Волжаночка-ГРАСС»).
Президент Федерации волейбола Волгоградской области Николай Стасюк выразил благодарность участникам:
– Благодарю девушек за участие. Мы впервые проводим этот турнир, однако планируем сделать его ещё масштабнее, чем мужской. Надеюсь, в будущем нам удастся собрать не восемь, а шестнадцать команд и провести матчи сразу в нескольких залах.
Александр Веселовский