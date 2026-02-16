



Вслед за мужским турниром эстафету приняли женские команды. С 13 по 15 февраля в Волгограде прошли региональные соревнования Волгоградской области по волейболу среди женских команд посвящённые 83-й годовщине победы в Сталинградской битве.

Турнир «Победа в Сталинградской битве» с участием женских команд проводился в этом году впервые. Волгоградский спорткомплекс «Альянс-Баскет» принял 8 команд, которые были разделены на две группы.





Группа А:

«Саратов»;

«Искра» (Волгоград);

«Взлёт» (Волгоград);

«Аурум» (Волгоград).





Группа Б:

«Волжаночка-ГРАСС» (Волгоград);

ВГАФК (Волгоград);

«Водник» (Калач-на-Дону);

«Ураланочка» (Республика Калмыкия).





По регламенту турнира команды сначала соревновались на групповом этапе. В следующую стадию выходили коллективы, занявшие первое и второе места в своих группах.

В первом полуфинале команда «Аурум» в напряжённой борьбе на тай-брейке одержала победу над «Ураланочкой» со счётом 3:2 и получила право сыграть в решающем матче. Во втором полуфинале, безусловный фаворит турнира, «Волжаночка-ГРАСС» легко обыграла «Искру» со счётом 3:0 и также вышла в финал.

Матч за 3-е место оказался зрелищным и интересным. Команды приложили максимум усилий, и в упорной борьбе победу одержала «Ураланочка»: «Искра» - «Ураланочка» 1:3.

Финал сложился менее интригующим. Команда «Волжаночка-ГРАСС» продемонстрировала высокий класс и одержала уверенную победу: «Аурум» - «Волжаночка-ГРАСС» 0:3.





Лучшими на турнире стали:

Лучший нападающий - Злата Кравченко («Волжаночка-ГРАСС»).

Лучший блокирующий - Анастасия Буялова («Волжаночка-ГРАСС»).

Лучший связующий - Виктория Бембинова («Ураланочка»).