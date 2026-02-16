Главное

В Волгограде экс-депутата облдумы Короткова хотят лишить льгот и привилегий ВСУ атаковали дома волгоградцев дронами: ПВО ликвидировала 44 БПЛА Губернатор Бочаров: Противник цинично атаковал жилые дома ВСУ атаковали дронами Волгоградскую область: что известно к этому часу «Везли подозреваемого в Волгоград»: сотрудники МВД погибли в жутком ДТП в Калмыкии

«Его называют скорой помощью»: сотрудник коммунальной службы рассказал, почему за 10 лет не разлюбил свою работу

Встречи с солдатами предпочитал приемам на высшем уровне: внучка маршала Чуйкова - об уроках жизни легендарного «генерала Штурм»

«Здесь все друг друга называют братишками»: волгоградские дроноводы рассказывали об «охоте», учёбе и боевом братстве

 Кириенко: участники СВО заслуженно имеют право на госслужбу
Участники спецоперации обладают правом на посты в органах власти. Об этом заявил замруководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко на международном конгрессе государственного управления в РАНХиГС. - У них особое...
Федеральные новости
 Подозреваемого в изнасиловании экс-депутата Напсо снова проверит СК
Следственный комитет России повторно инициировал уголовное преследование в отношении экс-депутата Госдумы Юрия Напсо по обвинению его экс-помощницы. Об этом передает Привет-Ростов со ссылкой на  «Коммерсантъ».  Делопроизводство было начато в...
«Гарантий никаких»: в Городище обманутым «дольщикам» снесенного недостроя пообещали жилье в новом доме

Общество 16.02.2026 14:54
16.02.2026 14:54


В центре рабочего поселка Городище в Волгоградской области на улице Чуйкова, где больше 20 лет стоял недостроенный жилой дом, построят новый. Инвестиционное соглашение уже заключено. Это дало надежду бывшим «дольщикам» демонтированного недостроя на жилье в новом МКД. Власти Городищенского района пообещали, что этот вопрос будет обсуждаться дополнительно.

Строили, но не достроили

Недострой простоял много лет на улице Чуйкова, 4 в рабочем поселке Городище. МКД здесь начинали строить под «крылом» чиновников на средства местных жителей, которые считают себя дольщиками, но по законодательству такими не являются. Они в свое время вложили деньги в строительство, зарегистрировали право собственности, но ничего не получили. Недострой простоял больше 20 лет, после чего в 2023 году «дольщиков» по решению суда обязали его снести за свой счет в равных долях. Это два юридических лица, в числе которых банк и последний застройщик ООО «Новый город», а также пять физических лиц. Однако после того, как эта история была предана огласке, людей от этого освободили. Недострой снес банк.


Новый застройщик перспективного участка в центре рабочего поселка Городище нашелся быстро. Весной 2025 года власти района подтвердили, что заключили с потенциальным застройщиком соглашение o намерении строительства многоквартирного дома по адресу: р.п. Городище ул. Чуйкова, 4. Но тогда застройщик не назывался, так как проходили согласования в органах исполвласти Волгоградской области.

Подготовка к новой стройке

- На земельном участке, расположенном в р.п. Городище, ул. Чуйкова, 4, где ранее (до 2023 года) возводился многоквартирный жилой дом, который в последующем приобрел статус незавершенного строительством объекта и был демонтирован, предполагается к строительству многоквартирный жилой дом, - подтвердили ИА «Высота 102» ранее озвученную информацию в администрации Городищенского района. - Данный земельный участок в рамках соглашения о реализации масштабного инвестиционного проекта «Строительство жилья на земельном участке р.п. Городище Городищенского района Волгоградской области в квартале 34:03:230002» на праве договора аренды от 11.11.2025 предоставлен обществу с ограниченной ответственностью «Волга Телеком-Инвест» (далее - Инвестор). В конце 2025 года на указанном земельном участке Инвестором, начаты подготовительные работы.


В конце декабря на указанном участке действительно начались подготовительные работы. Их даже удалось снять на фото. Образовавшийся после сноса недостроя котлован начали засыпать. Деревья и кустарники, которые успели вырасти на этом участке, спилили.


Надежда на жилье

Квартирный вопрос граждан, которые считают себя дольщиками, до сих пор не решен. По их словам, районные власти не отказывают им в предоставлении жилья в новом доме, но с пометкой «если инвестор не будет против». 

В администрации Городищенского района на запрос информагентства ответили, что устные консультации по вопросу последующего предоставления жилых помещений указанным гражданам, а их сейчас фигурирует трое человек, проводились.

- В рамках консультаций достигнуты устные договоренности, по завершении строительства многоквартирного жилого дома, проектный срок завершения строительства конец 2027 года, Инвестором будут предоставлены жилые помещения гр. <… >. Условия и порядок предоставления жилых помещений гражданам, будут обсуждаться дополнительно, - ответили в письме за подписью заместителя районного главы Алексея Русакова.

В свою очередь сами «дольщики» пояснили, что пока им не удалось обсудить этот вопрос с инвестором. 

- С администрацией мы, конечно, говорили, но гарантий никаких. С инвестором условия не обсуждали. Уверенности в том, что мы получим квартиры в этом доме, у нас до сих пор нет, - говорят люди.

Фото читателей «Высоты 102»  


